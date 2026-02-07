Đokić: Nadležni u FBiH da sankcionišu organizatore i učesnike skupa kod Bihaća

Predsjednik SP-a Petar Đokić pozvao je sud i nadležne institucije u Federaciji BiH da sankcionišu organizatore i učesnike okupljanja na Hasinom vrhu kod Bihaća, tokom kog su se čuli ratni pokliči i pucnji iz vatrenog oružja na svega nekoliko kilometara od srpskih povratničkih sela.

Đokić je istakao da je nedopustivo da se jedan gest kao što je dizanje tri prsta Miodraga Malića tretira kao prijetnja, dok se istovremeno tolerišu okupljanja obilježena ratnim zastavama, pokličima i pucnjavom, koja bi se morala tretirati kao još ozbiljniji oblik ugrožavanja mira i sigurnosti.

On je dodao da je presuda Maliću na tri godine zatvora ne samo nepravda prema pojedincu, već i direktan udar na identitet srpskog naroda.

Prema njegovim riječima, sud ne smije pokazivati licemjerje, jer kažnjavanje simbola koji pripadaju identitetu jednog naroda, uz istovremeno tolerisanje otvorenog veličanja ratne ideologije, podriva povjerenje građana i ukazuje na selektivnu primjenu pravde.

Đokić je poručio da se samo jednakim mjerilima i dosljednim djelovanjem može graditi društvo u kom se svi građani osjećaju sigurno i u kom se poštuje identitet svakog naroda.

"BiH ne smije biti prostor u kom se jedni kažnjavaju zbog simbola, dok se drugima dopušta slobodno isticanje ratnih pokliča. Pravda mora biti jednaka za sve", dodao je Đokić.