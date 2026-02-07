Logo
Large banner

Dodik sa Minićem: Ono što sam mu ispričao o posjeti Americi, nisu lovačke priče

Izvor:

ATV

07.02.2026

19:23

Komentari:

0
Додик са Минићем: Оно што сам му испричао о посјети Америци, нису ловачке приче
Foto: X / MiloradDodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se večeras u Šamcu sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem kojeg je upoznao o svojoj posjeti Sjedinjenim Državama.

"Sreo sam se sa Minićem u njegovom Šamcu. On je danas u lovačkim pričama. Ono što sam ja njemu ispričao o posjeti Americi, nisu lovačke priče", naveo je Dodik na "Iks".

Delegacija Republike Srpske na čelu sa Dodikom, vršiocem dužnosti predsjednika Republike Srpske Anom Trišić Babić i srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović vratila se danas iz višednevne posjete Vašingtonu, gdje je prisustvovala Molitvenom doručku i sastala se sa brojnim američkim zvaničnicima.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Savo Minić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Медведев писао Додику: Осуђујемо покушаје да се под измишљеним изговором ревидирају резултати избора

Republika Srpska

Medvedev pisao Dodiku: Osuđujemo pokušaje da se pod izmišljenim izgovorom revidiraju rezultati izbora

1 h

2
Веома близак Трампу: Ко је генерал Мајкл Флин са којим се састао Додик?

Svijet

Veoma blizak Trampu: Ko je general Majkl Flin sa kojim se sastao Dodik?

4 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Nudio sam muslimanima 2 milijarde da se raziđemo, povlačim ponudu, ali ćemo se razići

4 h

1
Додик: Са Русијом имамо стратешко партнерство, јасно прецизирао и од стране Путина

Republika Srpska

Dodik: Sa Rusijom imamo strateško partnerstvo, jasno precizirao i od strane Putina

5 h

0

Više iz rubrike

"Српска побиједила притиске и странаца и бошњачког Сарајева"

Republika Srpska

"Srpska pobijedila pritiske i stranaca i bošnjačkog Sarajeva"

53 min

1
Медведев писао Додику: Осуђујемо покушаје да се под измишљеним изговором ревидирају резултати избора

Republika Srpska

Medvedev pisao Dodiku: Osuđujemo pokušaje da se pod izmišljenim izgovorom revidiraju rezultati izbora

1 h

2
Ово су мјеста на којима се сутра гласа на поновљеним изборима за предсједника Српске

Republika Srpska

Ovo su mjesta na kojima se sutra glasa na ponovljenim izborima za predsjednika Srpske

3 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Nudio sam muslimanima 2 milijarde da se raziđemo, povlačim ponudu, ali ćemo se razići

4 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Zakon privlačnosti: U ljubavi i ratu sve je dozvoljeno!

19

45

Rast cijena na banjalučkoj Tržnici

19

38

Trebinje: Obilaznica se radi, kočnica na mostu

19

37

Presuda u Istanbulu zbog pucnjave u crkvi: Dvije doživotne robije i 143 godine zatvora

19

29

Kvote, carina i ,,CBAM'' - čelik iz BiH prvi na udaru novih pravila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner