Dodik sa Minićem: Ono što sam mu ispričao o posjeti Americi, nisu lovačke priče

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se večeras u Šamcu sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem kojeg je upoznao o svojoj posjeti Sjedinjenim Državama.

"Sreo sam se sa Minićem u njegovom Šamcu. On je danas u lovačkim pričama. Ono što sam ja njemu ispričao o posjeti Americi, nisu lovačke priče", naveo je Dodik na "Iks".

Ono što sam ja njemu ispričao o posjeti Americi, nisu lovačke priče.

Delegacija Republike Srpske na čelu sa Dodikom, vršiocem dužnosti predsjednika Republike Srpske Anom Trišić Babić i srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović vratila se danas iz višednevne posjete Vašingtonu, gdje je prisustvovala Molitvenom doručku i sastala se sa brojnim američkim zvaničnicima.