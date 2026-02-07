Logo
Large banner

Ovo su mjesta na kojima se sutra glasa na ponovljenim izborima za predsjednika Srpske

07.02.2026

16:24

Komentari:

0
Ово су мјеста на којима се сутра гласа на поновљеним изборима за предсједника Српске
Foto: ATV

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 opština i gradova biće održani sutra, 8. februara, pravo glasa ima oko 85.000 birača.

Gradovi i opštine u kojima se ponovo glasa

Riječ je o biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Prema prvim rezultatima, prednos Siniše Karana bila je 9.577 glasova.

CIK poništio glasove

Nakon što su isključeni glasovi sa spornih biračkih mjesta, na kojima je Karan dobio čak 15.822 glasa više od Branka Blanuše, došlo je do rezultatske promjene.

Kandidat SDS sada ima 6.245 glasova više, a Karan na ponovljenim izborima ima zadatak da tu prednost nadoknadi.

Sutra će u Zvorniku pravo glasa imati 35.533 birača koji će glasati na 53 biračka mjesta.

Riječ je o biračkim mjestima Centar 1, Centar 5, OŠ "Sveti Sava", Srpska varoš 1 i Srpska varoš 2, Šćemlija, Novo naselje 1, Novo naselje 2, Novo naselje 4, Novo naselje 5 i Novo naselje 8, kao i na biračkim mjestima: Novo naselje-Grobnice 1 i Novo naselje – Grobnice 2, Ekonomija 1 i Ulice 1.

U Karakaju će Zvorničani glasati na četiri biračka mjesta: Karakaj A, Karakaj B, Karakaj C i Karakaj D, dok će u Čelopeku svoje pravo moći da ostvare na tri biračka mjesta: Čelopek A, Čelopek B i Čelopek C.

U Tršiću, Skočiću, Roćeviću, Kozluku, Branjevu, Donjem Lokanju glasaće se na po dva biračka mjesta: Tršić A i Tršić B, Skočić A i Skočić B, Roćević A i Roćević B, Kozluk A i Kozluk B, Branjevo 1A i Branjevo 3, Donji Lokanj 1 i Donji Lokanj 2 Zvorničani će glasati i u naseljima: Tabanci, Kiseljak, Jasenica, Trnovica, Pađine, Donji Šepak, Srednji Šepak, Donja Pilica A, Gornja Pilica. Gornji Lokanj, Malešiću, Boškovićima, Šetićima, Ceru, Jardanu, Gornjim Grbavcima i Donjim Grbavcima, Snagovu i Gornjoj Kamenici.

U Doboju su izbori poništeni na 31 biračkom mjestu na kojem pravo glasa imaju 17.562 birača.

Dobojlije će ponovo glasati na biračkim mjestima u Gimnaziji, na dva biračka mjesta u OŠ "Dositej Obradović", na dva biračka mjesta u Domu učenika i takođe na dva biračka mjesta u OŠ "Sveti Sava".

Glasaće se i na dva biračka mjesta u Mjesnoj zajednici Čaršija i u Podnovlju, te po jednom biračkom mjestu u Srednjoškolskom centru, OŠ "Vuk Karadžić", Saobraćajnom fakultetu, te u naseljima: Pijeskovi, Bare, Pridjel Donji, Paklenica Gornja, Grapska Donja, Bušletić, Kožuhe B, Zelinja, Opsine, Prnjavor mali, Ritešić, Majevac, Trnjani , Glogovica, Božinci i Grabovica.

U Laktašima su izbori ponovljeni na 24 biračka mjesta na kojima pravo glasa imaju 17.234 birača.

Stanovnici Laktaša glasaće na ovim biračkim mjestima: Laktaši 1, Laktaši 2, Laktaši 7 i Laktaši 8, Trn 1, Trn 2A i Trn 3, Slatina 2, Maglajani A i Maglajani B, Glamočani 1, te u naseljima – Mrčevci, Kosjerovo, Aleksandrovac, Bakinci, Kriškovci, Čardačani, Jaružani, Drugovići, Beliko Blaško A, Veliko Blaško B, Šušnjari, Jablan 2B i Šeškovci, prenosi RTRS.

Podijeli:

Tagovi:

izbori

Prijevremeni izbori 2025

CIK BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Чубриловић: Каран ће потврдити ранију изборну побједу

Republika Srpska

Čubrilović: Karan će potvrditi raniju izbornu pobjedu

1 d

0
Хоће ли ЦИК податке грађана и изборну вољу дати у руке Станивуковићу, Радојичићу и Јарићу?

BiH

Hoće li CIK podatke građana i izbornu volju dati u ruke Stanivukoviću, Radojičiću i Jariću?

2 d

15
Зоран Стевановић

Republika Srpska

Stevanović: SNSD i koalicija su olako shvatili izbore 24. novembra, ništa se neće promijeniti

3 d

8
Опозиција Републике Српске

Republika Srpska

Nakon instrukcije CIK-a SDS ipak ne bojkotuje izbore

1 sedm

2

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Nudio sam muslimanima 2 milijarde da se raziđemo, povlačim ponudu, ali ćemo se razići

4 h

1
Додик: Са Русијом имамо стратешко партнерство, јасно прецизирао и од стране Путина

Republika Srpska

Dodik: Sa Rusijom imamo strateško partnerstvo, jasno precizirao i od strane Putina

5 h

0
Додик по доласку из Америке: Разговарали смо о санкцијама Шмиту, видјећемо

Republika Srpska

Dodik po dolasku iz Amerike: Razgovarali smo o sankcijama Šmitu, vidjećemo

5 h

0
Тришић Бабић о посјети САД-у: Ово је тренутак који иде у корист Српске

Republika Srpska

Trišić Babić o posjeti SAD-u: Ovo je trenutak koji ide u korist Srpske

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Zakon privlačnosti: U ljubavi i ratu sve je dozvoljeno!

19

45

Rast cijena na banjalučkoj Tržnici

19

38

Trebinje: Obilaznica se radi, kočnica na mostu

19

37

Presuda u Istanbulu zbog pucnjave u crkvi: Dvije doživotne robije i 143 godine zatvora

19

29

Kvote, carina i ,,CBAM'' - čelik iz BiH prvi na udaru novih pravila

Small banner

Trenutno na programu

19:39

Marketing

marketing

19:40

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

19:45

Bez komentara

bez komentara

19:55

Marketing

marketing

20:00

Putnik namjernik

putopis

20:30

Obećani Život S01 EP01 (12+)

serijski program

21:30

Operacija Beograd (12+)

filmski program

Stanje na graničnim prelazima

Small banner