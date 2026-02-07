Trišić Babić o posjeti SAD-u: Ovo je trenutak koji ide u korist Srpske

Delegacija Srpske je imala jednu od najproduktivnijih i najkvalitetnijih posjeta Vašingtonu, rekla je v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić

"Ovo je trenutak koji ide u korist Srpske. Vrijeme radi za Republiku Srpsku", istakla je Trišić Babić na konferenciji za novinare nakon povratka iz SAD-a.

Navela je da će biti još lijepih vijesti za građane Srpske, te da ova američka administracija razumije Republiku Srpsku.

"Oni su nas slušali, nisu naređivali", naglasila je Trišić Babić.