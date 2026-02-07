Fond PIO: Dostavljati isključivo traženu dokumentaciju

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pozvao je osiguranike da u postupcima ostvarivanja prava dostavljaju isključivo traženu dokumentaciju i istakao da dostavljanje dokumentacije i ličnih podataka koji nisu traženi ne doprinosi unapređenju efikasnosti i dodatno usložnjava postupak.

- Fond postupke vodi u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka, primjenjujući načela zakonitosti i minimizacije podataka, odnosno obrađujući isključivo podatke koji su nužni za pravilno i potpuno odlučivanje - saopšteno je iz Fonda.

U saopštenju Fond podsjeća podnosioce koji zahtjeve dostavljaju putem pošte da ne prilažu kopiju lične karte niti bilo kog drugog identifikacionog dokumenta, jer to nije potrebno za obradu zahtjeva.

- Lični podaci koji nisu neophodni za obradu zahtjeva moraju biti uništeni, te nepotrebno dostavljanje dokumentacije stvara dodatne administrativne troškove - navodi se u saopštenju.

Fond je pozvao podnosioce zahtjeva da pažljivo prate uputstva prilikom podnošenja zahtjeva i da se, u slučaju nejasnoća, blagovremeno obrate nadležnim organizacionim jedinicama kako bi se postupak ostvarivanja prava sproveo efikasno, zakonito i uz punu zaštitu ličnih podataka.