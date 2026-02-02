U Barseloni izvedena pionirska transplatacija lica

Ljekari bolnice u Barseloni izveli su pionirsku transplantaciju lica u kojoj je donor, prvi put u svijetu, ponudila svoje lice prije nego što je podvrgnuta postupku asistirane smrti.

"Složena operacija uključivala je transplantaciju kompozitnog tkiva iz centralnog dijela lica i zahtijevala je učešće oko 100 stručnjaka, uključujući psihijatre i imunologe", saopšteno je iz prestižne bolnice "Val d`Ebron".

Koordinator odjeljenja za transplantaciju Elizabet Navas rekla je da je donor pokazao "nivo zrelosti koji ostavlja čovjeka bez riječi".

"Neko ko je odlučio da okonča svoj život posvećuje jednu od svojih posljednjih želja strancu i daje mu drugu šansu ovih razmjera", rekla je Navasova.

Primalac, identifikovana samo kao Karme, patila je od nekroze tkiva lica usljed bakterijske infekcije izazvane ujedom insekta, što je uticalo na njenu sposobnost govora, vida i konzumiranja hrane.

Za takve slučajeve koji zahtijevaju transplantaciju lica, donor i primalac moraju imati isti pol, krvnu grupu i sličnu veličinu glave.

Sa populacijom od 49,4 miliona, Španija je globalni lider u transplantaciji organa više od tri decenije. U 2021. godini postala je četvrta zemlja EU koja je legalizovala eutanaziju.

Polovinu od šest transplantacija lica ikada urađenih u Španiji izvršilo je osoblje bolnice "Val d`Hebron". U ovoj katalonskoj bolnici, takođe je izvršena prva transplantacija cijelog lica na svijetu još 2010. godine.

Prema podacima Ministarstva zdravlja, oko 6.300 transplantacija organa je obavljeno prošle godine u Španiji, a transplantacija bubrega je bila najčešća.

Za asistiranu smrt se 2024. godini odlučilo 426 ljudi