Logo
Large banner

Haos: Kartel krenuo u brutalnu odmazdu nakon ubistva narko-bosa, stižu jezivi snimci

Izvor:

Jutarnji.hr

22.02.2026

22:06

Komentari:

0
Хаос: Картел кренуо у бруталну одмазду након убиства нарко-боса, стижу језиви снимци
Foto: Tanjug / AP / Alejandra Leyva

Nakon što je u nedjelju ubijen Nemesio Ruben Osegera Servantes, poznatiji kao El Menčo, vođa zloglasnog narko-kartela Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), njegovi pripadnici sada siju strah širom Meksika u znak odmazde.

El Menčo je bio najtraženiji čovjek u Meksiku i ubijen je tokom vojne operacije izvedene u ranim jutarnjim časovima u saveznoj državi Halisko. Meksičko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je podlegao povredama tokom vazdušnog transfera nakon akcije.

Ел Менчо мексико картел

Svijet

Ubijen "El Menčo", vođa Halisko kartela! Rat meksičke vojske i lokalnih bandita

Savezna država Halisko nalazi se u pravom ratnom stanju nakon eliminacije vođe kartela. Pojavljuju se izvještaji o paljenju automobila, blokadama puteva i grupama naoružanih ljudi na ulicama. Na društvenim mrežama šire se snimci zapaljenih zgrada i vozila.

Video-snimci takođe prikazuju oblake dima koji se uzdižu iznad Puerto Valjarta, velikog grada u Halisku, kao i ljude koji u panici trče kroz aerodrom glavnog grada države.

Bolnica u Gvadalahara evakuisana je nakon što su pripadnici CJNG-a najavili napad na tu ustanovu, tvrdeći da se tamo liječe policajci. Uslijedili su i nasilni sukobi između meksičkih snaga i CJNG-a u Puerto Valjarti i Gvadalahari.

Jedan snimak prikazuje naoružanog člana kartela kako pali kamion i prikolicu na auto-putu u Puerto Valjarti.

Stejt department izdao upozorenje

Stejt department izdao je upozorenje američkim građanima koji borave u saveznim državama Halisko i Tamaulipas, te u pojedinim područjima saveznih država Mičoakan, Gerero i Nuevo Leon da ostanu u skloništu. Air Canada objavila je da obustavlja letove za Puerto Valjartu zbog trenutne bezbjednosne situacije.

SAD su ranije ponudile nagradu od 10 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja El Menča. Zamjenik američkog državnog sekretara, Kristofer Landau, izjavio je da je njegovo ubistvo „veliki razvoj događaja za Meksiko, SAD, Latinsku Ameriku i svijet”.

Kartel Halisko jedna je od najmoćnijih i najbrže rastućih kriminalnih organizacija u Meksiku. U februaru ga je administracija Donald Tramp označila kao stranu terorističku organizaciju. Pripadnici kartela izveli su pokušaj atentata granatama i puškama 2020. godine, u srcu Meksiko Siti, na tadašnjeg šefa policije, koji je trenutno na čelu savezne bezbjednosti, prenosi BBC.

(Jutarnji list)

Podijeli:

Tagovi :

El Menčo

Meksiko

Nemesi Ruben Servantes

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шири се опасна болест: Заражено готово 10.000 особа, преминуло најмање 28

Zdravlje

Širi se opasna bolest: Zaraženo gotovo 10.000 osoba, preminulo najmanje 28

1 sedm

0
Експлозија цјевовода: Најмање троје мртвих

Svijet

Eksplozija cjevovoda: Najmanje troje mrtvih

1 sedm

0
"Вулкан судњег дана" се пробудио: Посљедњи пут је убио на хиљаде људи, сви на опрезу

Svijet

"Vulkan sudnjeg dana" se probudio: Posljednji put je ubio na hiljade ljudi, svi na oprezu

1 sedm

0
Трамп амерички предсједник

Svijet

SAD uvode tarife zemljama koje prodaju naftu Kubi, jedna zemlja u fokusu

3 sedm

0

Više iz rubrike

Зохран Мамдани

Svijet

Mamdani obustavio saobraćaj u Njujorku

3 h

0
Војска Мексика убила је данас Немесија Рубена Осегеру Сервантеса, познатог као "Ел Менчо“, вођу моћног картела "Халиско нова генерација", рекао је неименовани савезни званичник.

Svijet

Ubijen "El Menčo", vođa Halisko kartela! Rat meksičke vojske i lokalnih bandita

4 h

0
Колико држављана Србије се налази у Ирану?

Svijet

Koliko državljana Srbije se nalazi u Iranu?

5 h

0
Објављена слика и идентитет мушкарца који је упао на Трампово имање

Svijet

Objavljena slika i identitet muškarca koji je upao na Trampovo imanje

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

26

Centralne vijesti, 22.2.2026.

22

16

Oglasio se Landau nakon ubistva El Menča

22

06

Haos: Kartel krenuo u brutalnu odmazdu nakon ubistva narko-bosa, stižu jezivi snimci

21

58

Senzacija u Kupu Španije! "Kralj" ostao bez krune, Baskonija šokirala Real Madrid!

21

45

Branko Đurić postao djed, porodila se kćerka Zala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner