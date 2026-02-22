Haos: Kartel krenuo u brutalnu odmazdu nakon ubistva narko-bosa, stižu jezivi snimci

Nakon što je u nedjelju ubijen Nemesio Ruben Osegera Servantes, poznatiji kao El Menčo, vođa zloglasnog narko-kartela Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), njegovi pripadnici sada siju strah širom Meksika u znak odmazde.

El Menčo je bio najtraženiji čovjek u Meksiku i ubijen je tokom vojne operacije izvedene u ranim jutarnjim časovima u saveznoj državi Halisko. Meksičko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je podlegao povredama tokom vazdušnog transfera nakon akcije.

Savezna država Halisko nalazi se u pravom ratnom stanju nakon eliminacije vođe kartela. Pojavljuju se izvještaji o paljenju automobila, blokadama puteva i grupama naoružanih ljudi na ulicama. Na društvenim mrežama šire se snimci zapaljenih zgrada i vozila.

Video-snimci takođe prikazuju oblake dima koji se uzdižu iznad Puerto Valjarta, velikog grada u Halisku, kao i ljude koji u panici trče kroz aerodrom glavnog grada države.

Bolnica u Gvadalahara evakuisana je nakon što su pripadnici CJNG-a najavili napad na tu ustanovu, tvrdeći da se tamo liječe policajci. Uslijedili su i nasilni sukobi između meksičkih snaga i CJNG-a u Puerto Valjarti i Gvadalahari.

Jedan snimak prikazuje naoružanog člana kartela kako pali kamion i prikolicu na auto-putu u Puerto Valjarti.

Stejt department izdao upozorenje

Stejt department izdao je upozorenje američkim građanima koji borave u saveznim državama Halisko i Tamaulipas, te u pojedinim područjima saveznih država Mičoakan, Gerero i Nuevo Leon da ostanu u skloništu. Air Canada objavila je da obustavlja letove za Puerto Valjartu zbog trenutne bezbjednosne situacije.

SAD su ranije ponudile nagradu od 10 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja El Menča. Zamjenik američkog državnog sekretara, Kristofer Landau, izjavio je da je njegovo ubistvo „veliki razvoj događaja za Meksiko, SAD, Latinsku Ameriku i svijet”.

Kartel Halisko jedna je od najmoćnijih i najbrže rastućih kriminalnih organizacija u Meksiku. U februaru ga je administracija Donald Tramp označila kao stranu terorističku organizaciju. Pripadnici kartela izveli su pokušaj atentata granatama i puškama 2020. godine, u srcu Meksiko Siti, na tadašnjeg šefa policije, koji je trenutno na čelu savezne bezbjednosti, prenosi BBC.

(Jutarnji list)