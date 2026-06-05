"Najosjetljivije kategorije ljudi moraju biti zaštićene od Stanivukovićevih političkih zloupotreba"

Na pitanje da prokomentariše politizaciju ove teme i rješenja koji je Vlada Republike Srpske, na čelu sa premijerom Savom Minićem, postigla sa roditeljima njegovateljima i pripremila zakonsko rješenje koje je rezultat zajedničkog dogovora, Lozo je odgovorio za Srnu da je rješavanje pitanja roditelja njegovatelja isključivo proizvod saradnje roditelja i udruženja sa Vladom Srpske na čelu sa premijerom Minićem.

"Cjelokupan ovaj proces počiva na svijesti pomenutih kategorija da je Vlada iskren partner koje je otvoren i spreman za saradnju i rješavanje svih problema u granicama realnog i mogućeg. U prilog ovome govore konkretne činjenice, kao i sami roditelji", naglasio je Lozo.

U momentu kada je dijalog sa osjetljivim kategorijama u Republici Srpskoj izdignut na najviši nivo, istakao je Lozo, Stanivuković je u Briselu trgovao nadležnostima Srpske i prisvajao tuđe zasluge.

"Stanivuković je u Briselu državnu zajednicu (BiH) nazvao državom, a nadležnosti Republike Srpske kaparisao na nešto manje od milijardu KM, sa trećerazrednim briselskim činovnicima.

Sve se to dešava u trenutku kada Srpska nedvosmisleno pokazuje svoju ekonomsku stabilnost i socijalnu odgovornost, i to neposredno nakon silnih sankcija i pritisaka", rekao je Lozo.

On je ukazao da ono što do sada nije viđeno na političkoj sceni jeste zaokret Stanivukovića - od kritikovanja realizovanih projekata Vlade, do njihovog prisvajanja.

"Isto se desilo sa njegovom percepcijom Kristijana Šmita. U momentu kada je Srpska bila u situaciji da izgubi političku bitku koja je mogla da ima kobne posljedice po njen opstanak, za Stanivukovića je tada Šmit bio legitiman sagovornik sa kojim se više puta sastao, dok je sada u Briselu za njega nelegitiman stranac koji treba da ode, što govori da je i ovu pobjedu Republike Srpske prihvatio, ili bolje rečeno prisvojio", naglasio je Lozo.

On je poručio da je na kraju glavna poruka da osjetljive kategorije ljudi, koje za Republiku Srpsku imaju posebnu važnost, moraju ostati zaštićena od najgrublje političke zloupotrebe, a koju Stanivuković redovno veoma bahato i sramno provodi bez imalo empatije.