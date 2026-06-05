Logo
Large banner

"Najosjetljivije kategorije ljudi moraju biti zaštićene od Stanivukovićevih političkih zloupotreba"

Autor:

ATV
05.06.2026 09:41

Komentari:

0
"Најосјетљивије категорије људи морају бити заштићене од Станивуковићевих политичких злоупотреба"

Savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske Aleksandar Lozo istakao je da je svaki pokušaj politizacije pitanja roditelja njegovatelja bestidan čin dnevne monolog politike koju predstavlja Draško Stanivuković.

Na pitanje da prokomentariše politizaciju ove teme i rješenja koji je Vlada Republike Srpske, na čelu sa premijerom Savom Minićem, postigla sa roditeljima njegovateljima i pripremila zakonsko rješenje koje je rezultat zajedničkog dogovora, Lozo je odgovorio za Srnu da je rješavanje pitanja roditelja njegovatelja isključivo proizvod saradnje roditelja i udruženja sa Vladom Srpske na čelu sa premijerom Minićem.

"Cjelokupan ovaj proces počiva na svijesti pomenutih kategorija da je Vlada iskren partner koje je otvoren i spreman za saradnju i rješavanje svih problema u granicama realnog i mogućeg. U prilog ovome govore konkretne činjenice, kao i sami roditelji", naglasio je Lozo.

U momentu kada je dijalog sa osjetljivim kategorijama u Republici Srpskoj izdignut na najviši nivo, istakao je Lozo, Stanivuković je u Briselu trgovao nadležnostima Srpske i prisvajao tuđe zasluge.

"Stanivuković je u Briselu državnu zajednicu (BiH) nazvao državom, a nadležnosti Republike Srpske kaparisao na nešto manje od milijardu KM, sa trećerazrednim briselskim činovnicima.

Sve se to dešava u trenutku kada Srpska nedvosmisleno pokazuje svoju ekonomsku stabilnost i socijalnu odgovornost, i to neposredno nakon silnih sankcija i pritisaka", rekao je Lozo.

On je ukazao da ono što do sada nije viđeno na političkoj sceni jeste zaokret Stanivukovića - od kritikovanja realizovanih projekata Vlade, do njihovog prisvajanja.

"Isto se desilo sa njegovom percepcijom Kristijana Šmita. U momentu kada je Srpska bila u situaciji da izgubi političku bitku koja je mogla da ima kobne posljedice po njen opstanak, za Stanivukovića je tada Šmit bio legitiman sagovornik sa kojim se više puta sastao, dok je sada u Briselu za njega nelegitiman stranac koji treba da ode, što govori da je i ovu pobjedu Republike Srpske prihvatio, ili bolje rečeno prisvojio", naglasio je Lozo.

On je poručio da je na kraju glavna poruka da osjetljive kategorije ljudi, koje za Republiku Srpsku imaju posebnu važnost, moraju ostati zaštićena od najgrublje političke zloupotrebe, a koju Stanivuković redovno veoma bahato i sramno provodi bez imalo empatije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksandar Lozo

Draško Stanivuković

Vlada Republike Srpske

Banjaluka

Roditelji

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полицајци спасили живот мушкарцу Бањалуци

Banja Luka

Heroji Banjaluke: Policajci spasili život muškarcu

14 h

0
Град Бањалука продаје гараже у Улици Милана Тепића

Banja Luka

Grad Banjaluka prodaje garaže u centru, objavljene cijene

17 h

0
Ул Скендера Куленовића

Banja Luka

Ulica Skendera Kulenovića pod vodom: Svježe urađen asfalt već propao

23 h

6
Питон на продају у Бањалуци

Banja Luka

U Banjaluci na prodaju kraljevski piton

1 d

0

  • Najnovije

10

14

Akcija "Brut": Uhapšena tri policajca zbog primanja mita

10

03

Završena peta Međunarodna likovna kolonija "Banja Dvorovi 2026"

10

01

Prvi put u istoriji Vatikana žena na čelu institucije

09

57

Panika na kripto tržištu: Bitkoin tone, investitori prodaju

09

53

Prvi snimci štete na najvećem američkom nosaču aviona: "Mislio sam da ćemo ga izgubiti"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner