Grad Banjaluka prodaje garaže u centru, objavljene cijene

Grad Banjaluka pripremio je prijedlog odluke o prodaji šest garaža u Ulici Milana Tepića, u strogom centru grada kod Doma zdravlja i apoteke "1. maj".

Početna vrijednost nekretnina koje će biti ponuđene na javnoj prodaji iznosi 103.488 KM. O prijedlogu bi trebalo da se izjasni Skupština grada.

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Riječ je o šest garaža površine od 14 do 16 kvadratnih metara, koje se nalaze na adresama Milana Tepića 12 i 14. Pojedinačne početne cijene kreću se od 15.578,90 KM do 17.804,45 KM.

U prijedlogu odluke navodi se da će garaže biti ponuđene na javnoj prodaji, dok će detalji postupka biti poznati nakon eventualnog usvajanja odluke i sprovođenja procedure predviđene važećim propisima.

Prema prijedlogu odluke, četiri garaže površine 16 kvadratnih metara imaju početnu prodajnu cijenu od po 17.804,45 KM. Garaža od 15 kvadrata procijenjena je na 16.691,67 KM, dok je najmanja garaža od 14 kvadrata procijenjena na 15.578,90 KM.

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Sve garaže nalaze se u Ulici Milana Tepića, u strogom centru Banjaluke, neposredno uz Dom zdravlja i apoteku „1. maj“. Riječ je o lokaciji udaljenoj svega nekoliko minuta hoda od Gospodske ulice, gdje je parking prostor godinama među najtraženijima u gradu.

Agent za nekretnine: Početne cijene djeluju povoljno

Agent prodaje u agenciji TNT Nekretnine Vanja Talić rekao je za "BL portal" da početne cijene, prema njegovoj procjeni, ne odražavaju u potpunosti vrijednost lokacije na kojoj se garaže nalaze te da bi na tržištu mogle postići i znatno veće iznose.

“Ja mislim da je to sasvim okej cijena. Ako možete to kupiti, kupite. Danas je garažno mjesto kod Palate predsjednika praktično nacrtano samo 50.000 KM”, rekao je Talić.

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Dodao je da konačna vrijednost zavisi od stanja same nekretnine.

“Naravno, cijena zavisi od toga kakva je garaža, da li ima struju, kakva su rolo vrata. Ja sam na Mejdanu, u Ulici Arsenija Čarnojevića, prodao garažu za 20.000 KM, a ovo o čemu pričamo je sami epicentar grada”, istakao je Talić.

Kako navodi, činjenica da se garaže nalaze u neposrednoj blizini Doma zdravlja, apoteke „1. maj“ i samog centra grada čini ih posebno atraktivnim za kupce.

Odluku donosi Skupština

Prema prijedlogu, o prodaji garaža konačnu riječ daće odbornici Skupštine grada, nakon čega bi mogao biti pokrenut postupak javne prodaje.

Za sprovođenje postupka biće zaduženi Komisija za prodaju poslovnih prostora i garaža te nadležni gradski organ za upravljanje nepokretnom imovinom.

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Ukoliko prijedlog dobije podršku odbornika, grad bi od prodaje mogao prihodovati više od 103.000 KM, koliko iznosi zbir početnih prodajnih cijena svih šest garaža. Konačan iznos zavisiće od ishoda postupka javne prodaje.