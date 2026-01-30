SAD uvode tarife zemljama koje prodaju naftu Kubi, jedna zemlja u fokusu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom se predviđa uvođenje tarifa na svu robu koja dolazi iz država koje prodaju ili obezbjeđuju naftu Kubi.

Mjera je prvenstveno usmjerena na Meksiko, zemlju koja je godinama predstavljala svojevrsnu naftnu „pupčanu vrpcu“ za Kubu. Uprkos tome što je meksička predsjednica Klaudija Šejnbaum nastojala graditi snažne odnose s Trampom, Meksiko je uporno iskazivao solidarnost s američkim rivalom.

Tokom obraćanja medijima, novinar je Trampa upitao pokušava li „zavrnutu slavinu“ prema Kubi, koju je prethodno nazvao „propadajućom državom“.

"Izraz 'zavrnem slavinu' je prilično grub. Ne pokušavam to, ali izgleda da je riječ o nečemu što jednostavno neće moći opstati", rekao je Tramp.

Tramp i Šejnbaum razgovarali su telefonom u četvrtak ujutro. Nakon tog razgovora, na pitanje novinara da li je Kuba bila tema razgovora, Šejnbaum je odgovorila da o tome nije bilo riječi.

"Nismo se bavili pitanjem Kube", rekla je Šejnbaum, dodajući da je meksički ministar spoljnih poslova u razgovoru s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom naglasio kako je za Meksiko od velike važnosti nastavak humanitarne pomoći Kubi.

Takođe je istaknula da je Meksiko spreman djelovati kao posrednik između SAD-a i Kube.

Još uvijek nije jasno kakve će konkretne posljedice po Kubu imati izvršna uredba koju je Tramp potpisao u četvrtak, posebno imajući u vidu da se ta zemlja već godinama suočava s teškom ekonomskom krizom i dugotrajnim američkim embargom.