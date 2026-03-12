Poznato kad je sahrana brata Darka Lazića

Izvor:
12.03.2026
Sahrana Dragana Lazića, rođenog brata pjevača Darka Lazića, biće u petak 13. marta na groblju u Brestaču.
Juče je javnost ostala zatečena tragičnom vešću da je rođeni brat pjevača Darka Lazića preminuo u 32. godini u saobraćajnoj nesreći kod Šapca.
Darko je ispričao kako su izgledali posljednji trenuci koje je proveo sa bratom, kom sad sprema posljednji ispraćaj.
Nakon što danas bude završena obdukcija, očekuje se da tijelo bude dopremljeno, kako bi porodica mogla da organizuje sahranu i oprosti se od Dragana u krugu najbližih prijatelja, rodbine i komšija.
