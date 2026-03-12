Logo
Suspendovanu vaspitačicu podržalo 60 roditelja: U njenoj smjeni dječak sam izašao iz vrtića

Izvor:

RTS

12.03.2026

10:22

Komentari:

0
Foto: ATV

Roditelji tri vrtićke grupe ističu da se odgovornost ne može pripisati samo vaspitačici, posebno zbog njenog dugogodišnjeg predanog rada i traže preispitivanje donijete odluke.

Vaspitačica, u čijoj smjeni je u ponedjeljak prije podne petogodišnji dječak samostalno išetao iz vrtića "Boško Buha" u Čačku, suspendovana je do okončanja disciplinskog postupka, podaci su Predškolske ustanove "Radost" iz Čačka.

Juče popodne, održan je roditeljski sastanak u vrtiću koji je sazvala direktorka Predškolske ustanove "Radost" Vera Jovanović a sastanku su prisustvovali roditelji vrtićke grupe koju pohađa pomenuti dječak kao i pedagog.

Direktorka je roditelje upoznala sa detaljima događaja i koracima koji su nakon toga preduzeti.

Podrška suspendovanoj vaspitačici

Poslije roditeljskog sastanka saopštenjem su se oglasili roditelji tri vrtićke grupe, njih 60. Oni su potpisali i peticiju podrške suspendovanoj vaspitačici.

"Smatramo da se odgovornost za ovakav događaj ne može jednostrano pripisati jednoj osobi, posebno imajući u vidu njen dugogodišnji predan i profesionalan rad. Riječ je o osobi sa velikim iskustvom, koja svoj posao obavlja savjesno, brižno i profesionalno, uz mnogo ljubavi, već 29 godina. Mi, kao roditelji, imamo apsolutno povjerenje u njen rad", ističe se u saopštenju roditelja.

Smatraju da je odluka o suspenziji nepravedna i apeluju na nadležne organe da još jednom preispitaju ovu odluku.

Događaj se detaljno preispituje, a analizirani su i snimci sigurnosnih kamera koje se nalaze u vrtiću i okolini. Prekoputa vrtića je i Osnovna škola "Ratko Mitrović".

(RTS)

Vrtić

vaspitačica

Čačak

