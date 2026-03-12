Dan kada je "Zmija" zaustavio Srbiju: 23 godine od ubistva Đinđića

Danas se navršava 23 godine od atentata na premijera Srbije Zoran Đinđića, koji je ubijen 12. marta 2003. godine, ispred zgrade Vlade u Beogradu.

Đinđić je na čelo Vlade Srbije došao 2001. godine nakon velikih demonstracija petog oktobra kada je i zvanično srušena vlast Slobodana Miloševića.

Đinđić je za premijera izabran ispred koalicije DOS, a ulogu predsjednika države obavljao je DSS-ov Vojislav Koštunica.

Nakon ubistva Đinđića u zemlji je proglašeno vanredno stanje i pokrenuta je akcija "Sablja" u kojoj je uhapšen veliki broj pripadnika zemunskog klana i pripadnika JSO zajedno sa Miloradom Ulemekom Legijom, osumnjičeni za organizaciju atentata na premijera.

Jedinica za specijalne operacije je odmah rasformirana, a njen pripadnik, Zvezdan Jovanović, označen je i osuđen kao direktni izvršilac atentata na premijera.

Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića do danas nije istražena.

Zvezdan Jovanović - direktni izvršilac

Zvezdan Jovanović, zvani Zvek i Zmija, osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubistva Zorana Đinđića.

Jovanović je bio aktivni pripadnik Jedinice za specijalne operacije. Nakon ubistva Đinđića, policiji je trebalo 13 dana da ga uhapsi.

Uhapšen je tako što je general Sreten Lukić sazvao kolegijum MUP, na koji je pozvan komandni sastav JSO, među njima i Zvezdan Jovanović.

"Sreten im je objasnio šta se dešava, pa sam im ja rekao s kim od njih treba konkretno da se razgovara da bi objasnili kakva saznanja imaju o vezi sa "Zemuncima". Zvezdan u tom trenutku sav ponosit, a ja mu kažem: "Vidi, prijatelju, mi imamo saznanja da si ti ubio Đinđića". On na to kaže "Vodite me u zatvor", posvjedočio je bivši načelnik UBPOK-a Boro Banjac.

U policiji je prvo rekao da je Đinđić ubijen kako bi se spriječila saradnja Vlade sa Haškim tribunalom. Nova Vlada koju je vodio Đinđić, a koja je došla na vlast nakon svrgavanja Slobodana Miloševića, poslala je bivšeg predsjednika Srbije u Hag. Jedinica je prethodno u novembru 2001. godine organizovala pobunu protiv izručenja Haškom tribunalu.

Jovanović je u policiji priznao ubistvo. Čak je policijske istražitelje odveo na mjesto gdje je upucavao pušku kojom će kasnije likvidirati Đinđića. Tokom suđenja, tvrdio je da je priznanje od njega iznuđeno silom i porekao sve tvrdnje iz optužnice.

