Niko nikada kao Nikola Jokić: Srbinu još jedan istorijski rekord

Nikola Jokić je još jednom pokazao zašto važi za jednog od najboljih igrača današnjice.

Prvi igrač u istoriji sa ovakvim sezonama

U pobjedi Denver Nagetsa nad Hjuston Rokitsima sa 129:93, srpski centar upisao je svoj 25. tripl-dabl u sezoni, čime je postao prvi igrač u istoriji NBA sa četiri uzastopne sezone sa 25+ tripl-dablova. NBA liga se odmah oglasila i istakla koliko je ovaj rekord izuzetan i jedinstven u istoriji košarke.

🃏 History for Jokić 🃏



In tonight's win, Nikola Jokić recorded his 25th triple-double of the season. He now has four consecutive seasons with 25+ triple-doubles, becoming the first player in NBA history to reach this mark! https://t.co/tEsIVgH1jY pic.twitter.com/CqCJTTn72f — NBA (@NBA) March 12, 2026

Osim istorijskog tripl-dabla, Jokić je odigrao maestralan meč, završivši sa 16 poena, 12 skokova, 13 asistencija i pet ukradenih lopti, pokazujući još jednom svoju kompletnu igru i sposobnost da mijenja tokove mečeva.

Oglasila se i NBA liga

Zanimljivo, poslije novog rekorda Srbina, oglasila se i NBA liga na društvenim mrežama. Uz opis velikog rekorda, postavili su i simbol džokera.

- Istorija za Jokića U večerašnjoj pobjedi, Nikola Jokić je upisao svoj 25. tripl-dabl u sezoni. Sada ima četiri uzastopne sezone sa 25+ tripl-dablova, čime je postao prvi igrač u istoriji NBA koji je dostigao ovu granicu - napisali su oni.