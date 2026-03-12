Niko nikada kao Nikola Jokić: Srbinu još jedan istorijski rekord

Autor:ATV
12.03.2026
06:56
Komentari:0
Nikola Jokić je još jednom pokazao zašto važi za jednog od najboljih igrača današnjice.
U pobjedi Denver Nagetsa nad Hjuston Rokitsima sa 129:93, srpski centar upisao je svoj 25. tripl-dabl u sezoni, čime je postao prvi igrač u istoriji NBA sa četiri uzastopne sezone sa 25+ tripl-dablova. NBA liga se odmah oglasila i istakla koliko je ovaj rekord izuzetan i jedinstven u istoriji košarke.
🃏 History for Jokić 🃏— NBA (@NBA) March 12, 2026
In tonight's win, Nikola Jokić recorded his 25th triple-double of the season. He now has four consecutive seasons with 25+ triple-doubles, becoming the first player in NBA history to reach this mark! https://t.co/tEsIVgH1jY pic.twitter.com/CqCJTTn72f
Osim istorijskog tripl-dabla, Jokić je odigrao maestralan meč, završivši sa 16 poena, 12 skokova, 13 asistencija i pet ukradenih lopti, pokazujući još jednom svoju kompletnu igru i sposobnost da mijenja tokove mečeva.
Zanimljivo, poslije novog rekorda Srbina, oglasila se i NBA liga na društvenim mrežama. Uz opis velikog rekorda, postavili su i simbol džokera.
- Istorija za Jokića U večerašnjoj pobjedi, Nikola Jokić je upisao svoj 25. tripl-dabl u sezoni. Sada ima četiri uzastopne sezone sa 25+ tripl-dablova, čime je postao prvi igrač u istoriji NBA koji je dostigao ovu granicu - napisali su oni.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Košarka
1 d0
Košarka
2 d0
Košarka
2 d0
Košarka
3 d0
Najnovije
Najčitanije
11
14
11
04
10
43
10
37
10
36
Trenutno na programu