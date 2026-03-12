Logo
Niko nikada kao Nikola Jokić: Srbinu još jedan istorijski rekord

Нико никада као Никола Јокић: Србину још један историјски рекорд
Foto: Tanjug / AP / David Zalubowski

Nikola Jokić je još jednom pokazao zašto važi za jednog od najboljih igrača današnjice.

Prvi igrač u istoriji sa ovakvim sezonama

U pobjedi Denver Nagetsa nad Hjuston Rokitsima sa 129:93, srpski centar upisao je svoj 25. tripl-dabl u sezoni, čime je postao prvi igrač u istoriji NBA sa četiri uzastopne sezone sa 25+ tripl-dablova. NBA liga se odmah oglasila i istakla koliko je ovaj rekord izuzetan i jedinstven u istoriji košarke.

Osim istorijskog tripl-dabla, Jokić je odigrao maestralan meč, završivši sa 16 poena, 12 skokova, 13 asistencija i pet ukradenih lopti, pokazujući još jednom svoju kompletnu igru i sposobnost da mijenja tokove mečeva.

Oglasila se i NBA liga

Zanimljivo, poslije novog rekorda Srbina, oglasila se i NBA liga na društvenim mrežama. Uz opis velikog rekorda, postavili su i simbol džokera.

- Istorija za Jokića U večerašnjoj pobjedi, Nikola Jokić je upisao svoj 25. tripl-dabl u sezoni. Sada ima četiri uzastopne sezone sa 25+ tripl-dablova, čime je postao prvi igrač u istoriji NBA koji je dostigao ovu granicu - napisali su oni.

