Majka (91) i kćerka (71) prvi put u školskim klupama: Neopisiva sreća

Devedesetjednogodišnja (91) Katalina Mendoza prvi put je zakoračila u učionicu. Sa školskom torbom i sveskom u ruci sjela je u klupu u osnovnoj školi u El Kongu. Uz nju je i njena kćerka, 71 godišnja Teresa Tobar, koja pohađa sedmi razred. Program osnovnog obrazovanja za odrasle u ovoj školi organizovan je u večernjim časovima i omogućava ljudima koji nikada nisu imali priliku da idu u školu da konačno ispune taj san.

"Srećna sam što sam ovdje. Srećna, veoma srećna, jer nikada prije nisam ušla u učionicu. Nedavno sam naučila čitati i pisati. Osjećaj je nevjerovatan", kaže Katalina Mendoza.

Njena kćerka kaže da je dolazak u školu sa majkom za nju poseban ponos. Najvažnije joj je da je majci pokazala da nikada nije kasno ostvariti snove.

"Za mene je čast da dolazim u školu sa svojom majkom. Veoma sam ponosna na nju. To je bio njen veliki san. Nije znala čak ni kako izgleda škola iznutra, a sada uživamo u učenju. Kada je Bog jednog dana uzme, moja mama će otići ispunjena. Osjećaću se zadovoljno jer sam je ohrabrila da vidi da nikada nije kasno da slijedi svoje snove", kaže Teresa Tobar, kćerka.

Majka i kćerka ove godine dobile su i besplatne školske pakete, sveske, olovke, torbe i ostali pribor u okviru nacionalnog programa vlade Salvadora. Ova inicijativa obuhvata više od 1,2 miliona učenika širom zemlje i ima za cilj da svima omogući pristup obrazovanju. U školi učitelji kažu da je Katalina među najmotivisanijim učenicima.

"Veoma je aktivna, voli da učestvuje, savršeno razumije sva uputstva uprkos svojim godinama. Čak pomaže i drugim učenicima kada završi svoje zadatke. Katalina je postala inspiracija cijelom razredu", kaže nastavnica Ana Miriam Vaskez.

Direktor škole kaže da je upravo ovaj program pomogao da se poveća broj upisanih učenika. A za Teresu, povratak u školu znači još jedan neostvareni san koji sada polako postaje stvarnost.

"Već sam ispunila sve svoje snove. Jedino što mi je nedostajalo bilo je da vidim kako izgleda sedmi razred. Sada sam već u osmom, borim se svim snagama i volim to", kaže Teresa Tobar, kćerka.

Dok zajedno hodaju kući noseći sveske i knjige, Katalina i Teresa dokazuju da godine nisu prepreka znanju i da školsko zvono može označiti novi početak u bilo kojem životnom dobu.