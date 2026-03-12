Arsenović: Bijeljina je talac samovolje jednog čovjeka

Politička tenzija između skupštinske većine i gradonačelnika grada Bijeljine je konstantna tema koja utiče na funkcionalnost ovog grada. Saradnja ili blokada šta će u ovom slučaju prelomiti da se usvoji budžet za 2026. i grad ponovo vrati u finansijsku stabilnost?

Predsjednica Skupštine grada Bijeljina, Željana Arsenović, rekla je da nemaju komunikaciju ni saradnju sa gradonačelnikom, Ljubišom Petrovićem.

"Već je simptomatično stanje u gradu. Niko od gradskih čelnika ne želi dijalog, da saznamo šta dešava. Odgovornost je na rukovodstvu Grada, što nemamo još uvijek budžet. Nacrt budžeta je 7. novembra dobio saglasnost. Saglasnost za prijedlog budžeta je dobijena i treba da se uputi u skupštinsku proceduru ali do dan danas se to ne dešava. Došli smo do marta, grad je na privremenom finansiranju, brojni projekti su stopirani, ustanove koje se finansiraju iz budžeta ne mogu da rade po planu", rekla je Arsenović za RTRS.

Sistemsko je i kašnjenje plata u gradu.

"Problemi su u vrtiću, kasne im tri plate, a sve zbog samovolje jednog čovjeka. Često se dešavaju izvršenja naplate putem suda. Ovo je nesistemsko i nefunkcionalno ponašanje prvog čovjeka grada. Od početka godine bila je jedna vanredna i jedna tematska sjednica. Budžet je u velikom problemu, troši se nemilice na brojna udruženja i dijele se sredstva mimo budžeta. Dovodi se u pitanje funkcionisanje grada. Prijedlog budžeta se drži u ladici i to nekome sigurno odgovara, kaže Arsenović.

"Presude dolaze na naplate, nekome to sigurno odgovara", kaže Arsenović.

Imaju, kaže, informacije da je nabavljen i klavir od pola miliona maraka a nema sredstava za bitnije stvari.

Društvo "Petrovićev" klavir od 500.000 KM stigao u Bijeljinu

"Nemamo mogućnost da ostvarimo dijalog, tek kad dokumenta stignu u skupštinsku proceduru mi ih vidimo. Nije u redu mnogo toga i neće biti usvojene brojne odluke. Mi smo od strane Skupštine Grada pružili ruku ali nema toga s druge strane, a važno je da razgovaramo o temama koje se trebaju naći na sjednicama Skupštine", navela je Arsenović.

Skupština je, kaže, tražila i hitnu isplatu podsticaja za prethodne godine.

"Na zahtjev poljoprivrednika održali smo tematsku sjednicu ali i tada smo gradonačelnik nije htio da prisustvuje i to je poražavajuće. U Gradu 3,2 miliona dug prema poljoprivrednim proizvođačima. Početak je sjetve i važno je da dobiju podsticaje. Da li će biti to ispoštovano ne znamo", rekla je Arsenović.

Blokade se najavljuju, čekamo da vidimo da li će doći do realizacije zaključaka koji su doneseni.

"Brojni su problemi u gradu Bijeljina. Građani su nezadovoljni, roditelji djece u vrtićima, poljoprivrednicima, korisnici Toplane a najgore je što nemamo informacije", ističe Arsenović.

Izlaz je dijalog i saradnja, važno je sjesti i razgovarati kako bi se brojni problemi prevazišli i našla se rješenja, prije svega na dobrobit naših sugrađana koji su nas birali, zaključila je Arsenović.