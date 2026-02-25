Sjajna vijest za građane Bijeljine: Stiže dugo čekana usluga

Izvor:
Agencije
25.02.2026
19:47
Komentari:0
Bijeljina će od 1. juna imati gradski javni prevoz koji je danas povjeren konzorcijumu četiri prevoznika - "Semberija transport", "Vidinko turs", "Samardžić" i "Čuturić MS", saopšteno je iz lokalne uprave.
Javni gradski prevoz pokrivaće 18 prigradskih i tri gradske linije.
Društvo
Kuća od 100 kvadrata za 20 hiljada KM: Drinići za ATV objasnili kako
Osim gradskih i prigradskih autobusa, od 1. juna će i autobusi na međugradskim i međunarodnim linijama saobraćati sa nove Autobuske stanice, a postojeća stanica u centru grada prestaće sa radom.
Najavljeno je da će u gradu biti uređeno 350 stajališta za javni gradski prevoz, cijena karte biće od jedne do 2,50 maraka, zavisno od zone, a mjesečne karte koštaće od 24 do 80 KM.
Republika Srpska
Dodik sa Mandićem: Granice među zemljama nisu prepreka jedinstvu srpskog naroda
Karte za đake, studente, penzionere, ratne vojne invalide i lica u stanju socijalne potrebe biće sa posebno beneficiranim cijenama.
Ugovor koji je danas potpisan zaključen je na period od sedam godina i imaće 251 polazak dnevno.
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
22 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
20
23
20
09
20
08
19
58
19
56
Trenutno na programu