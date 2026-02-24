Hercegovci rijetka vrsta u Vladi Republike Srpske

Do prije mjesec dana za Hercegovce je ministarska fotelja bila misaona imenica. A onda je nakon više od decenije u Vladu stigao Gačanin.

Dragu Mastilovića zapao je resor za visoko obrazovanje. Pa se sada južnjaci pitaju, hoće li imati kakve vajde ali i poručuju da bi valjao još koji.

"Obavezno, najmanje dva ili tri, do sada nemamo nijednog, a da ima ovaj iz Gacka Mastilović ali trebalo bi da bude što više i mislim da bi se onda konačno sredio put", "Logično da bi bilo mnogo bolje da ima više Hercegovaca zato što bi ti ljudi promišljali o našim problemima i samim tim bi ih brže rješavali", "Mastilović je od Gacka, znam mu ja oca. To je poštena i radna kuća. On bi treba da bude dobar", ističu Hercegovci.

Davno je Mastilović otišao iz krša, zamjerali su politički protivnici. Na pitanje ATV-a šta će Hercegovina dobiti odgovor je ministar vješto izbjegao ali poručio da podjele na regije nisu dobre i da je Hercegovac gdje god da je.

"Polovinu svog dosadašnjeg života sam proveo u Gacku, a polovinu u Istočnom Sarajevu ali znate kako Hercegovci gdje god da odu u svijet oni uvijek nose Hercegovinu sa sobom. Hercegovina je njihova postojbina i uvijek se nekada pred kraj života vraćaju u Hercegovinu ako ne i ranije. Ja Hercegovinu smatram svojom i ona je moja postojbina", kazao je ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović.

Nekima iz Hercegovine politika i udobne fotelje nisu bile potrebne da u Krajini postanu prepoznatljivi ali ne visokopozicionirani.

"Koliko je teško jednom Hercegovcu da se snađe u Banjaluci? A nije nije teško, mi smo snalažljivi. Gdje god da nas bacite mi ćemo da pustimo korijenje tako da je meni vrlo lijepo ovdje u Krajini", poručio je iz Turističke organizacija Republike Srpske Marko Radić.

Osim Radića korijenje su ovdje pustili mnogi Hercegovci. U Vladi teško.

Da su Hercegovci u ovoj zgradi rijetka vrsta najbolje govori činjenica da je od Radivoja Bratića do Drage Mastilović prošlo punih 15 godina. Istini za volju bilo je onih kojima je ministarska fotelja nuđena ali su jue odbili zbog udobne direktorske. Za ATV ispred za Hercegovinu neosvojive tvrđave Bojan Nosović.