Bojić poručio Stanivukoviću: Umjesto tramvaja, bolje razmišljati o zaobilaznici

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić oglasio se povodom izjave gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da se planira uvođenje tramvajske linije Banja Luka-Laktaši, naglašavajući da o tome nisu nikada razgovarali.

"Još u prostornim planovima Republike Srpske koji su bili na snazi decenijama još iz doba bivše SFRJ sve do 2015 .godine bila je predviđena gradnja pruge od Banja Luke do Gradiške. Vidjevši da to nije realno zbog ogromne eksproprijacije i investicije koja nije opravdana svi gradovi su uputili Republici dopis da se odustane od te ideje i 2015.godine ukinuta je pruga u prostornim planovima Republike Srpske", istakao je Bojić.

On je dodao da kao što to nije realno bilo tad, nije realno ni sad da se gradi tramvajska linija od Banja Luke do Laktaša jer nema gdje da prođe trasa za tramvaj od velikog broja stambenih i privrednih objekata koji su izgrađeni unazad godinama.

"Kolega Stanivuković treba da izbjegava 'simpatične trikove' u izbornoj godini i zajedno sa Republičkim institucijama da razmišlja i radi predano na obezbjeđivanju uslova za izgradnju obilaznice oko Banja Luke jer je svakodnevni saobraćajni kolaps koji se stalno povećava i kojim se blokira funkcionisanje građana i privrede", istakao je Bojić.