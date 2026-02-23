Koliki je prihod od parkinga u Prijedoru?

Naplata parkiranja je u prošloj godini vršena na oko 700 mjesta putem 20 automata, SMS poruka i elektronskog bankarstva, a krajem godine uvedena je naplata na još dva parkirališta, te je sada pod naplatom oko 770 parking-mjesta.

Kako je navedeno u izvještaju, službenici parking-servisa dokumentovali su i proslijedili na dalju obradu komunalnoj policiji 2.938 prekršaja nominalne vrijednosti 146.900 KM.

Krajem 2025. godine izmijenjena je odluka o bezbjednosti saobraćaja, tako da se za neplaćanje parkiranja više ne izdaju prekršajni nalozi i novčane kazne od 50 KM, već se neplaćanje parkiranja smatra kršenjem ugovorne obaveze i izdaju se nalozi za plaćanje dnevne parking-karte od dvije ili tri KM, u zavisnosti od zone.

Prošlogodišnji prihod manji je za oko 18.000 KM ili za tri odsto u odnosu na 2024. godinu.