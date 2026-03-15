U večernjim satima dogodio se još jedan udes u Banjaluci, javljaju vozači i pozivaju na oprez.

Do udesa je došlo u naselju Starčevica u blizini marketa "AS".

Za sada nema informacija kako je tačno do udesa došlo niti da li ima povrijeđenih.

Saobraćaj na ovom dijelu je usporen.

Na Laušu više povrijeđenih

U banjalučkom naselju Lauš u poslijepodnevnim časovima došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je više osoba povrijeđeno, prenosi RTRS.

Kako navode, policijske ekipe, kao i ekipe Hitne pomoći su na terenu.

Zbog udesa došlo je do zastoja u saobraćaju na ovoj dionici.