Teška saobraćajna nesreća u BiH: Sudarila se dva kamiona, ima povrijeđenih

Na magistralnom putu Doboj-Maglaj, u mjestu Šije desila se nesreća u kojoj su se sudarila dva kamiona, a povrijeđene su dvije osobe.

- Saobraćajna nesreća se desila jutros u 4:55 na putu M-17 u mjestu Šije. Učestvovala su dva teretna motorna vozila. Oba vozača su prebačena u medicinsku ustanvu u Tešnju radi utvrđivanja stepena povreda i pružanje medicinske pomoći - potvrđeno je za "Avaz" iz MUP-a ZDK.

Saobraćaj je u potpunosti obustavljen i odvija se alternativnim pravcem, a u toku je i uviđaj.