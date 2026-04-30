Od Vaskrsa do Đurđevdana: Kako "preživjeti" praznična poskupljenja?

30.04.2026 08:28

На фотографији су приказана двојица мушкараца који сједе један поред другог на отвореном простору, вјероватно у дворишту, и припремају печење на традиционалан начин. Сваки држи окретач за ражан на којем се пече прасе.
Dok se građani pripremaju za proslavu Međunarodnog praznika rada i predstojeće slave, podaci o poskupljenjima osnovnih životnih namirnica i energenata ukazuju na ozbiljan udar na kućne budžete.

Prema podacima Udruženja za zaštitu potrošača "Reakcija", troškovi života drastično su porasli u odnosu na isti period prošle godine.

Sindikalna korpa skuplja za 180 KM

Dušan Srdić iz Udruženja Reakcija ističe da uporedni podaci pokazuju jasan trend rasta troškova života, analizirajući preko 50 osnovnih namirnica.

"Ono što mi ispred Udruženja možemo da zaključimo jesu podaci koji su nama dostupni, a tiču se pedeset životnih namirnica, uključujući i troškove životne energije. Takođe, ako poredimo sindikalnu potrošačku korpu u odnosu na prošlu godinu, razlika u njoj je nekih 200 KM. Tačnije bila je 2.700 KM, a danas je 2.880 KM. Znači približavamo se cifri 3.000 KM. Ovo zvuči niti malo ohrabrujuće ako uzmemo u obzir praznične dane", navodi Srdić za ATV.

Uprkos ekonomskim pritiscima, građani Srpske ostaju vjerni običajima, čak i kada to zahtijeva posezanje za kreditima.

"Posebno kada uzmemo u obzir da se mi ne odričemo praznika, kako nam je i tradicija. Izdvojićemo nešto više novca, kako za slavu tako i za praznik rada, isto kao što smo za proslavu Vaskrsa trošili nešto više. Sve to utiče na naše budžete. Nažalost, ponekad se zadužujemo", ističe Srdić.

Drastičan skok cijena energenata i mesa

Glavni pokretač poskupljenja je gorivo, čija je cijena na svjetskom tržištu skoro duplo veća nego lani. Srdić upozorava da se to direktno preliva na trpezu, gdje su cijene mesa već dostigle nove maksimume.

"Cijena goriva je takođe u periodu praćenja drastično porasla, da ne kažemo duplo, jer je prošle godine u aprilu mjesecu iznosila 63 dolara za barel, a danas je 110. Meso će biti glavno na svim menijima za praznike. Pored piletine, poskupila je i prasetina. Nekako naši mesari se ne ponašaju domaćinski. Cijena prasetine je nešto veća, dok će doći do pada cijena nakon Đurđevdana", zaključuje Srdić.

