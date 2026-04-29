Koliko mogu da traju čvarci

29.04.2026 22:25

Mnogi vjeruju da domaći čvarci mogu da stoje gotovo neograničeno dugo, ipak su masni i dobro isprženi.

Međutim, istina je potpuno drugačija. Ako ih ne čuvate pravilno, mogu se pokvariti mnogo brže nego što mislite, a tada više nisu bezbjedni za jelo.

Iako d‌jeluju kao “trajna” namirnica, čvarci ipak imaju ograničen rok trajanja. Ključ je u pravilnom čuvanju, od toga zavisi da li će trajati nekoliko dana ili nekoliko mjeseci. Ako želite da zadrže ukus, miris i bezbjednost, najbolje je da ih čuvate u frižideru ili zamrzivaču, i uvijek obratite pažnju na znakove kvarenja.

Koliko zaista traju čvarci

Na sobnoj temperaturi, čvarci imaju najkraći rok trajanja. Ako su u zatvorenoj posudi i na hladnijem mjestu, mogu biti dobri oko ned‌jelju do dvije, ali nakon toga počinju da gube svježinu i kvalitet. U frižideru se situacija značajno popravlja, pravilno čuvani čvarci mogu trajati između dvije i četiri ned‌jelje, pod uslovom da su dobro zatvoreni i zaštićeni od vlage i mirisa drugih namirnica.

Za najduže čuvanje, zamrzivač je najbolje rješenje. U takvim uslovima mogu trajati i do dva do tri mjeseca bez većeg gubitka kvaliteta.

Kako da vam čvarci traju što duže

Postoji jedan stari način čuvanja koji i danas daje najbolje rezultate, čvarci se potapaju u sopstvenu mast.

Na taj način se smanjuje kontakt sa vazduhom, što usporava kvarenje i produžava rok trajanja. Tako pripremljeni mogu trajati znatno duže nego obični čvarci.

Bez obzira na to gd‌je ih držite, postoje jasni znaci da čvarci više nisu za jelo:

  • neprijatan, užegao miris
  • mekana i gnjecava tekstura
  • gorak ili čudan ukus

Ako uočite bilo koji od ovih znakova, najbolje je da ih bacite. Na trajnost ne utiče samo čuvanje, već i način pripreme. Dobro isprženi i pravilno ocijeđeni čvarci, bez viška vlage, mogu trajati znatno duže. S druge strane, ako ostane previše masti ili vode, brže dolazi do kvarenja.

