Nema masovnog odlaska iz SAJ-a: MUP Srbije demantuje navode

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su netačni navodi pojedinih medija o navodnom masovnom odlasku pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), naglašavajući da je riječ o redovnim kadrovskim promjenama.

Kako se navodi, od novembra prošle godine u jedinicu je raspoređeno 10 službenika, dok je u istom periodu 15 njih napustilo SAJ, uglavnom zbog penzionisanja ili zdravstvenih razloga. Četiri pripadnika premještena su u druge jedinice.

„Dakle, ne radi se o ‘masovnom odlasku’, već o uobičajenim kadrovskim promjenama koje se realizuju u skladu sa zakonom i potrebama službe“, ističe se u saopštenju.

Iz MUP-a dodaju da je u toku unutrašnja reorganizacija, kao i da su pojedina rukovodeća mjesta bila upražnjena i prije dolaska sadašnjeg komandanta, što, kako navode, dodatno opovrgava tvrdnje da je trenutno stanje posljedica novog rukovodstva.

Posebno je naglašeno da interesovanje za rad u SAJ-u ne manjka. Na konkurs se prijavilo više od 400 kandidata, ali je stroge testove prošlo tek 11.

„Jedinicu mogu da popune isključivo najspremniji i najkvalitetniji kandidati, što je u skladu sa najvišim profesionalnim standardima koje SAJ neguje“, navedeno je.

Ministarstvo najavljuje i novi konkurs u narednom periodu, uz poruku da ostaje posvećeno jačanju kapaciteta i bezbjednosti građana.