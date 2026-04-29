Šta nastavnik može, a šta ne može?: Zbog ovih stvari može odmah ostati bez licence

Šta je nastavnik nekada mogao, a šta danas ne smije ni da pomisli da uradi? Dok se prosvjetni radnici suočavaju sa sve kompleksnijim izazovima, istražujemo gdje tačno prestaju ovlašćenja prosvjetnih radnika u Srbiji, a gdje počinju stroge zabrane.

Posljednje izmjene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV), koje su stupile na snagu u martu 2025. godine, donesene su pod sjenkom tragedija iz maja 2023. Cilj je bio jasan – veća bezbjednost i efikasnije postupanje u slučajevima nasilja. Međutim, u praksi, nastavnici se često osjećaju kao da hodaju po tankoj žici.

Šta nastavnik danas može?

Iako se često čuje floskula da „nastavnik nema nikakva prava“, zakon ipak predviđa niz mehanizama za upravljanje odjeljenjem, ali oni zahtijevaju preciznu proceduru.

Verbalna opomena je prva karika. Ovo je osnovno pravo svakog nastavnika. Nastavnik samostalno izriče upozorenje učeniku koji ometa čas, koristi telefon ili se ponaša neprimjereno.

Nakon toga, tu je i mjera privremenog „udaljavanja“ učenika sa časa. Nastavnik nema pravo da formalno suspenduje učenika, ali ga može uputiti da napusti učionicu i ode kod dežurnog nastavnika ili pedagoga. Ključno je da dijete ne smije ostati bez nadzora.

Takođe, ako učenik mobilnim telefonom ometa nastavu, nastavnik mu može naložiti da ga odloži. Ipak, detaljna pravila o ovome najčešće propisuje svaka škola svojim internim pravilnikom.

Ocjena iz vladanja koja „boli“

Od 2024. godine, ocjena iz vladanja od šestog razreda osnovne škole ponovo ulazi u prosjek. Nastavnik prati i evidentira ponašanje, što je direktna osnova za ovu ocjenu.

Zatim, od nedavno je obavezno prijavljivanje nasilja. Ovo je i pravo i zakonska obaveza. Nastavnik mora pismeno prijaviti sumnju na nasilje najkasnije narednog radnog dana. Ćutanje se tretira kao teža povreda radne dužnosti.

Šta nastavnik ne smije?

Pored gore navedenih mjera na koje nastavnik ima pravo, tu su i one na koje prosvjetni radnici sada ne smiju ni da pomisle, jer bi u slučaju da ih koriste mogli da izgube i licencu za rad.

Postoji apsolutna zabrana fizičkog kažnjavanja. Ne postoji „vaspitna ćuška“. Svaki fizički kontakt koji može dovesti do povrede ili poniženja vodi direktno ka disciplinskom postupku, a često i ka trajnom oduzimanju licence za rad. Do sada je 46 nastavnika u Srbiji izgubilo licencu po ovoj osnovi.

Psihičko maltretiranje i sarkazam strogo su, takođe, zabranjeni. Vikanje, ismijavanje pred cijelim razredom ili etiketiranje djeteta strogo su zabranjeni. Zakon ovo definiše kao ugrožavanje emocionalnog zdravlja i dostojanstva.

Takođe, nastavnik ne smije da smanji ocjenu iz matematike zato što je učenik pričao na času. Ocjena u dnevniku smije da odražava isključivo znanje iz datog predmeta.

Pored ovih, zabranjena je i mjera pretresa torbe. Čak i ako sumnja da učenik ima nedozvoljen predmet (na primjer, elektronsku cigaretu ili oružje), nastavnik ne smije sam da „pretresa“ lične stvari. To mora činiti ovlašćeno lice (direktor ili policija) u prisustvu roditelja.

„Bjekstveni prolaz“ je zatvoren

Jedna od najznačajnijih promjena u zakonodavstvu je uvođenje odlaganja ispisnice. Do nedavno, nasilni učenici su često mijenjali školu usred disciplinskog postupka kako bi izbjegli kaznu. Sada je to onemogućeno – postupak se mora završiti tamo gdje je i počeo.

Takođe, uveden je društveno-korisni i humanitarni rad kao dio pojačanog vaspitnog rada. Cilj je da učenik, umjesto puke kazne, kroz rad (čišćenje školske biblioteke ili pomoć u školskoj kuhinji) uvidi posljedice svog ponašanja.

Nastavnik je prva karika koja upućuje signal, ali više nije usamljeni strelac. Zakon insistira na timskom radu sa psiholozima i pedagozima, jer se pokazalo da represija bez vaspitnog rada ne daje dugoročne rezultate, navodi se u analizi novih propisa.

