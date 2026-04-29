Na kući Jovanovića osvanuli grafiti terorističke OVK

Na kući porodice Jovanović u selu Mogila u opštini Vitina na Kosovu i Metohiji ispisani su grafiti koji veličaju terorističku OVK, saopšteno je iz Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, uz ocjenu da je ovo smišljena provokacija i širenje etničke mržnje i netrpeljivosti u ovoj većinski srpskoj sredini.

Prijeteće natpise na zidu kuće i ogradi primijetio je jutros Radoslav Jovanović koji u kući živi sa sinom Milošem.

"Dobro je poznato koliko su Srbi postradali od zločinačke organizacije OVK i svako njihovo pominjanje izaziva dodatnu bojazan i nemir u srpskim sredinama", navodi se u saopštenju.

Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju ukazuju da, dok takozvana kosovska policija Srbe privodi i kažnjava bez ikakvog osnova, pa čak i zbog natpisa na majicama sa oznakama navijačkih klubova, istovremeno niko nije odgovarao za ovakve prijeteće poruke upućene srpskom narodu.

Nauka i tehnologija Nema više skrivanja iza lažnih imena: Ova država ukida anonimnost na mrežama

Napominje se da odgovorni za ispisivanje ovakvih grafita nikada nisu sankcionisani, iako je njihova očigledna namjera zastrašivanje i podizanje tenzija.

"Tražimo da odgovorni budu otkriveni i adekvatno kažnjeni, a međunarodna zajednica da ovakvim primjerima pristupi sa najvećom ozbiljnošću i pažnjom", ističu iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.