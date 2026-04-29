Na kući Jovanovića osvanuli grafiti terorističke OVK

29.04.2026 13:26

На кући породице Јовановић у селу Могила у општини Витина на Косову и Метохији исписани су графити који величају терористичку ОВК, саопштено је из Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију, уз оцјену да је ово смишљена провокација и ширење етничке мржње и нетрпељивости у овој већински српској средини.
Na kući porodice Jovanović u selu Mogila u opštini Vitina na Kosovu i Metohiji ispisani su grafiti koji veličaju terorističku OVK, saopšteno je iz Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, uz ocjenu da je ovo smišljena provokacija i širenje etničke mržnje i netrpeljivosti u ovoj većinski srpskoj sredini.

Prijeteće natpise na zidu kuće i ogradi primijetio je jutros Radoslav Jovanović koji u kući živi sa sinom Milošem.

"Dobro je poznato koliko su Srbi postradali od zločinačke organizacije OVK i svako njihovo pominjanje izaziva dodatnu bojazan i nemir u srpskim sredinama", navodi se u saopštenju.

Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju ukazuju da, dok takozvana kosovska policija Srbe privodi i kažnjava bez ikakvog osnova, pa čak i zbog natpisa na majicama sa oznakama navijačkih klubova, istovremeno niko nije odgovarao za ovakve prijeteće poruke upućene srpskom narodu.

Napominje se da odgovorni za ispisivanje ovakvih grafita nikada nisu sankcionisani, iako je njihova očigledna namjera zastrašivanje i podizanje tenzija.

"Tražimo da odgovorni budu otkriveni i adekvatno kažnjeni, a međunarodna zajednica da ovakvim primjerima pristupi sa najvećom ozbiljnošću i pažnjom", ističu iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

