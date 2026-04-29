Zemljotres u Srbiji: Evo gdje se zatreslo tlo

Autor:ATV
Komentari:0
U toku noći, tačnije neposredno prije šest časova ujutru, zemljotres jačine 2.1 stepen Rihtera pogodio je okolinu Nove Varoši, javio je Republički seizmološki savez Srbije.
Prema informacijama, potres je zabilježen na dubini od jednog kilometra.
Na osnovu postavljenih koordinata, najbliža naseljena mjesta detektovanom epicentru su Katići, pa Ravna Gora, Šarenik, Brezova...
S obzirom na intenzitet, mala je vjerovatnoća da je potres izazvao neku materijalnu štetu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
8 h0
Svijet
8 h0
Republika Srpska
8 h1
Zanimljivosti
8 h0
Srbija
9 h0
Srbija
15 h1
Srbija
15 h0
Srbija
16 h0
Najnovije
07
20
07
16
07
14
07
10
07
07
Trenutno na programu