Otkriveno ko je vozač "forda smrti": Miodrag na autoputu usmrtio troje mladih!

Miodrag Piperin (48) iz okoline Beograda identifikovan je kao vozač "forda" koji je u kontrasmeru ugasio tri mlada života na auto-putu kod Hrtkovaca!

Kako "Telegraf.rs" saznaje, u pitanju je čovjek čija porodica je poznata u Surčinu. Ima dvoje djece i prema riječima komšija važi za dobrog čovjeka.

Dok porodice spremaju sahrane za Lenku R. (22), Vuka G. (20) i Dejana Đ. (24), u beogradskom Urgentnom centru traje dramatična borba za život jedinca Vuka Matića (22).

Tragedija koja je zavila Šabac i Rumu u crno mogla je biti izbegnuta, ali je sudbina bila brža. Svega tri minuta prije stravičnog sudara, u 12:57 sati, u lokalnoj Vajber grupi za vozače osvanulo je jezivo upozorenje:

"Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovjek vozi u kontra smjeru 130 na sat, pazite se! Ford tamno-sive boje!"

Nažalost, poruka nije stigla do četvoro mladih u crnom "golfu". Tačno u 13:00 sati, kod skretanja za Hrtkovce, došlo je do direktnog sudara koji je od‌jeknuo kao bomba. Od siline udara, jedan od motora odletio je 50 metara dalje, a dijelovi automobila i koferi putnika bili su rasuti duž cijele dionice.

Prijatelji mole: "Ko je krvna grupa B+ ili 0+, svaka sekunda je presudna!

Miodrag Piper je, iz još uvijek nerazjašnjenih okolnosti, ušao u pogrešan smjer na novom auto-putu i, ignorišući signalizaciju, vozio punom brzinom pravo u smrt. On je nastradao na licu mjesta, ostavljajući iza sebe pustoš i neutješne porodice mladih ljudi koje je poveo sa sobom u grob.