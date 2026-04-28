Tužna sudbina Dejana koji je poginuo u stravičnoj nesreći na auto-putu

Tragična smrt Dejana Đ. (24), Vuka G. (20) i jedne djevojke koji su juče tragično nastradali kada se u "golf" u kom su bili brzinom od oko 130 kilometara na sat na auto-putu Ruma-Šabac kod Hrtkovaca "fordom", vozeći u suprotnom smeru, zakucao Miodrag P. (48), zavila je u crno cijelu Srbiju.

"Bili su djeca za primjer, svi su se poznavali još od malih nogu, Šabac nije veliki grad. Bili su ista generacija, kao i Vuk M. (22), za čiji se život ljekari bore. Molimo se da preživi", kaže za "Kurir" jedna Šapčanka.

Dejan Đ, kako kažu njegovi sugrađani, bio je vrijedan i lijepo vaspitani tinejdžeri.

Košarka Trener Denvera o Nikoli Jokiću: Kada se iznervira...

"Ne mogu da povjerujem. Dejan je cijelog života skromno živio sa ocem, djedom i bratom. Nedavno je pronašao posao u Sloveniji, štedio je novac i planirao da renovira njihovu porodičnu kuću", kroz suze priča za "Kurir" poznanik.

Kobnog dana, četvoro mladih je crnim "golfom", koji je Dejan Đ. nedavno kupio novcem zarađenim u Sloveniji, krenulo iz Beograda u rodni Šabac. Nedaleko od isključenja sa auto-puta, na njih je u punoj brzini, vozeći u kontra smeru naletio Miodrag P. iz Surčina, koji je i sam nastradao na licu mjesta.

Region Po Interpolovoj potjernici uhapšen Vuk Lakićević

"Vuk G. koji je nastradao u automobilu sa Dejanom bio je fino i kulturno dijete, poznavao ga je cijeli Šabac. Vuk M. kom se ljekari bore za život,uspešan je sportista, tekvondista koji je osvajao brojne medalje, ponos našeg grada", dodaje sagovornica.

Stravična saobraćajna nesreća, podsjetimo, dogodila se juče oko 13 sati, samo sedam minuta pošto su korisnici jedne Vajber grupe namijenjene vozačima, upozorili na tamno-sivi "ford" koji juri u kontrasmjeru.

"Takoreći pred kućnim pragom, došlo je do direktnog sudara. Prizori na mjestu nesreće bili su jezivi, oba automobila od siline udarca bila su gotovo prepolovljena, a dijelovi automobila rasuti u prečniku od oko stotinak metara", ispričali su očevici jezive nesreće.

Porodica Vjeruje se da ova imena donose sreću djeci: Imaju prelijepo značenje

Zbog čega je vozač "forda" ušao u suprotan smjer zna samo on, a tajnu je odnio u grob.

"Da li se zbunio, promašio skretanje ili je nešto drugo u pitanju u ovom trenutku se ne zna. Policija je obavila uviđaj i utvrđuje se kako je došlo do toga da vozač promaši smer na auto-putu", kaže naš izvor.