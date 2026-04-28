Presreli vozača na putu pa mu uz prijetnje oduzeli dres

Policijskoj stanici Prozor-Rama obratio se K.B. (1990.) iz Prozora koji je naveo da su ga, dok se svojim vozilom kretao magistralnim putem presrele četiri njemu nepoznate muške osobe u putničkom vozilu marke Golf.
Kako je potvrđeno za „Avaz“ iz MUP-a HNK, navedene osobe su izašle iz vozila, prišle njegovom automobile te mu, uz upućivanje prijetnji oduzele dres sportskog kluba, nakon čega su se udaljile u nepoznatom smjeru.
- Tom prilikom nije bilo fizičkog kontakta. Operativnim radom na terenu policijski službenici identifikovali su jednu osobu koja se dovodi u vezu s navedenim događajem, I.Š. (1995.), koja je lišena slobode i kriminalistički obrađena – navode iz MUP-a HNK.
O svemu je obaviješten nadležni tužilac, pod čijim nadzorom policijski službenici poduzimaju daljnje mjere i radnje s ciljem potpunog rasvjetljavanja događaja i identifikovanja ostalih učesnika.
