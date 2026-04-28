Jelači povećana kazna za ubistvo Kisina, optuženima 31 godina zatvora

Ognjen Matavulj
28.04.2026 12:47

Vrhovni sud Republike Srpske povećao je kaznu Draganu Jelači (50) iz Banjaluke i osudio ga na 13 godina zatvora zbog ubistva Saše Kisina, dok su David Kostić (48) Valentina Stojanović (22) osuđeni na po devet godina zatvora.

Jelača je prvostepenom presudom Okružnog suda u Banjaluci bio osuđen na 11 godina, a kazna je povećana nakon što je sud djelimično uvažio žalbu tužilaštva.

”Preinačena je odluka o kazni i optuženi Jelača je zbog ubistva osuđen na 13 godina. U ostalom dijelu presuda ostaje neizmjenjena, te su potvrđene kazne Kostiću i Stojanovićevoj”, navode u Vrhovnom sudu.

Kisin ubijen iz koristoljublja

Iako je optuženim na teret stavljeno teško ubistvo, svi su oglašeni krivim za ubistvo.

Zločin se dogodio 13. maja prošle godine oko 21 časova u napuštenoj kući u ulici Jovana Dučića u Banjaluci. U presudi se navodi da su Jelača, Kostić i Stojanovićeva kao saizvršioci ubili Kisina iz koristoljublja, budući da su mu ukrali novčanik s novcem.

”Nakon verbalnog sukoba sa oštećenim nanijeli su mu oko 20 udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu i nanijeli mu višestruke povrede usljed koji je preminuo u UKC Republike Srpske. Nakon batinanja od žrtve su ukrali novčanik”, navodi se u presudi.

Optuženi bili pod dejstvom alkohola

Žrtvi su nanijeli povrede u vidu preloma kostiju lica, krova i osnovice lobanje, prelome rebara i druge povrede usljed kojih je nastupio teški traumatski hipovolemični šok pa je u 3.25 časova podlegao u UKC Srpske. U vrijeme zločina svi su bili pod dejstvom alkohola i Jelači je izmjereno 2,4 g/kg u krvi, Stojanovićevoj 1 g/kg, a Kostiću 1,72 g/kg.

