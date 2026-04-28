Lenka (22) je jedna od žrtava stravične nesreće na auto-putu: Stradala na licu mjesta

Lenka R. (22), putnica iz automobila "golf", stradale je juče u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu, na dionici Šabac-Ruma, kada se u automobil u kojem se ona nalazila sa još tri osobe, direktno zakucao automobil "ford". Lenka je nastradala na licu mjesta.

Podsjetimo, sve je počelo dramatičnom najavom tragedije malo prije 13 časova. U 12.57 , član jedne lokalne grupe na Vajberu poslao je upozorenje vozačima.

“Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovjek vozi u kontra smjeru 130 na sat, pazite se! ‘Ford’ tamno-sive boje”.

Samo nekoliko minuta kasnije, oko 13 sati, došlo je do stravičnog direktnog sudara.

Muškarac iz Beograda, koji se nalazio za volanom “forda”, kretao se u suprotnom smjeru brzinom od 130 kilometara na sat i direktno se zakucao u crni automobil marke “golf”

Krenuli u Sloveniju preko aplikacije za vožnju

U crnom “golfu” nalazile su se četiri mlađe osobe iz Šapca koje su, kako se sumnja, krenule na put za Sloveniju.

Nezvanični podaci ukazuju na to da su stradali momak i djevojka iz “golfa” koristili usluge vožnje od mjesta do mjesta putem jedne popularne aplikacije, te su se tako našli u istom vozilu sa vozačem, piše Blic.

Četvoro mrtvih

Bilans ove nesreće je izuzetno tragičan – ukupno je četvoro poginulih, a jedna osoba se bori za život.

Na licu mjesta su poginule tri osobe – vozač “forda” koji je izazvao sudar vozeći u kontra smjeru, kao i momak i djevojka koji su bili putnici u “golfu”.

Vozač “golfa”, M. P. (24) iz Pocerskog Dobrića kod Šapca, prevezen je u teškom stanju u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, gdje je uprkos naporima ljekara podlegao teškim povredama.