Lenka (22) je jedna od žrtava stravične nesreće na auto-putu: Stradala na licu mjesta

28.04.2026 10:48

Ленка Р страдала дјевојка на ауто-путу
Lenka R. (22), putnica iz automobila "golf", stradale je juče u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu, na dionici Šabac-Ruma, kada se u automobil u kojem se ona nalazila sa još tri osobe, direktno zakucao automobil "ford". Lenka je nastradala na licu mjesta.

Podsjetimo, sve je počelo dramatičnom najavom tragedije malo prije 13 časova. U 12.57 , član jedne lokalne grupe na Vajberu poslao je upozorenje vozačima.

Slučajno opalio iz puške i pogodio sugrađanina

“Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovjek vozi u kontra smjeru 130 na sat, pazite se! ‘Ford’ tamno-sive boje”.

Samo nekoliko minuta kasnije, oko 13 sati, došlo je do stravičnog direktnog sudara.

Muškarac iz Beograda, koji se nalazio za volanom “forda”, kretao se u suprotnom smjeru brzinom od 130 kilometara na sat i direktno se zakucao u crni automobil marke “golf”

Obustavlja se prodaja popularnog auta: Evo kako će se nabavljati rezervni dijelovi

Krenuli u Sloveniju preko aplikacije za vožnju

U crnom “golfu” nalazile su se četiri mlađe osobe iz Šapca koje su, kako se sumnja, krenule na put za Sloveniju.

Nezvanični podaci ukazuju na to da su stradali momak i djevojka iz “golfa” koristili usluge vožnje od mjesta do mjesta putem jedne popularne aplikacije, te su se tako našli u istom vozilu sa vozačem, piše Blic.

Četvoro mrtvih

Bilans ove nesreće je izuzetno tragičan – ukupno je četvoro poginulih, a jedna osoba se bori za život.

Zbog novih dojava o bombama evakuisano više škola

Na licu mjesta su poginule tri osobe – vozač “forda” koji je izazvao sudar vozeći u kontra smjeru, kao i momak i djevojka koji su bili putnici u “golfu”.

Vozač “golfa”, M. P. (24) iz Pocerskog Dobrića kod Šapca, prevezen je u teškom stanju u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, gdje je uprkos naporima ljekara podlegao teškim povredama.

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Pokušao da siluje gluvonijemu ženu: Policija upala u stan i zatekla jeziv prizor

2 h

0
Додик за "Блумберг": Трамп може да промијени антисрпске наративе

Republika Srpska

Dodik za "Blumberg": Tramp može da promijeni antisrpske narative

2 h

2
Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови

Ekonomija

Lijek za želudac se hitno povlači sa tržišta: Provjerite da li ga imate kod kuće

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Pronađena dva tijela u porodičnoj kući

2 h

0

Više iz rubrike

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Slučajno opalio iz puške i pogodio sugrađanina

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Pronađena dva tijela u porodičnoj kući

2 h

0
Добојлији осам година затвора за обљубу малољетнице

Hronika

Dobojliji osam godina zatvora za obljubu maloljetnice

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Krvava zora na Vračaru: Izbo devojku, pa je unakazio po licu

2 h

0

  • Najnovije

12

55

Domaća prihrana za cvijeće: Od nje buja ''kao ludo''

12

50

Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji

12

47

Jelači povećana kazna za ubistvo Kisina, optuženima 31 godina zatvora

12

42

Maj 2026. donosi baš ozbiljne pare za tri znaka

12

36

Na obali Drine pronađeno 10 uginulih svinja, oglasilo se Ministarstvo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner