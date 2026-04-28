Slučajno opalio iz puške i pogodio sugrađanina

Đ.K. iz Ljubinja zadobio je povrede šake nakon što ga je pogodio projektil iz vazdušne poške, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

Slučaj je policiji prijavljen iz Doma zdravlja Ljubinje gdje je povrijeđenom ukazana pomoć.

Policijski službenici su operativnim radom došli do saznanja da je S.M. nenamjerno ispalio hitac iz vazdušne puške kojom prilikom je povrijeđen Đ.K.

"O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje se izjasnilo da se radi o krivičnom djelu Izazivanje opšte opasnosti", dodaje se u saopštenju.