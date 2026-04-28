Rasprava završila krvoprolićem: Izbo mladića jer mu je napao sina?

U beogradskom naselju Zemun Polje juče oko 18 časova došlo je do brutalnog uličnog obračuna koji se završio krvoprolićem.

Prema informacijama do kojih je došao ''Telegraf.rs'', mladić L. J. (23) zadobio je ubodnu ranu u predjelu grudi, nakon što mu je muškarac T. M. (31) zario sječivo tokom tuče.

Dvije verzije događaja: Da li je sve počelo napadom na dijete?

Iako će precizne okolnosti incidenta biti utvrđene tek nakon detaljne istrage, jedna verzija priče koja se ispituje baca potpuno novo svjetlo na ovaj sukob. Naime, sumnja se da je ranjeni L. J. (23) prvi napao šesnaestogodišnjeg dječaka.

Navodno, vidjevši da mu je sin ugrožen, otac tinejdžera T. M. (31) je istrčao, sukobio se sa L. J., a potom ga izbo i nanio mu teške tjelesne povrede.

Povrijeđeni je "stari znalac" policije

Ekipa Hitne pomoći je ranjenog mladića prevezla u bolnicu, gdje je zadržan na liječenju zbog težine povreda (TTP). L. J. navodno nije nepoznato ime istražnim organima. On je "stari znalac" beogradske policije i do sada je hapšen u više navrata zbog različitih krivičnih djela.

Osumnjičenom određeno zadržavanje

Po nalogu nadležnog tužilaštva, T. M. (31) je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. On će u tom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje.

Policija je na licu mjesta obavila uviđaj, a u sklopu istrage biće ispitani svjedoci, kao i akteri ove drame, kako bi se precizno utvrdilo ko je započeo sukob i da li je riječ o samoodbrani ili brutalnom obračunu.