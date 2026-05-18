Preminuo muškarac koji je ubio punicu i ranio suprugu u Kiseljaku

Muškarac koji je jutros u naselju Jehovac kod Kiseljaka ubio punicu, a potom teško ranio svoju suprugu, preminuo je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu uslijed zadobijenih povreda nakon samoranjavanja.

Podsjetimo, drama se odvijala jutros kada je Policijskoj stanici Kiseljak oko 7.55 sati prijavljena upotreba vatrenog oružja u porodičnoj kući u naselju Jehovac.

Prema dosadašnjim informacijama, Miro Pecirep je hicima iz vatrenog oružja ubio punicu, dok je njegova supruga zadobila teške povrede.

Hronika Kraj talačke krize: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Kiseljaku

Nakon pucnjave muškarac je takođe bio povrijeđen te je prevezen na KCUS gd‌je je preminuo.

Na mjestu događaja tokom dana obaviće uviđaj pod nadzorom nadležnog tužilaštva, a okolnosti ove porodične tragedije i dalje se utvrđuju, prenosi Kliks.