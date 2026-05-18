Užas u BiH: Više osoba pretuklo mladića (19) ispred ugostiteljskog objekta

U Bugojnu se u petak, 16. maja, dogodio napad u kojem je 19-godišnji mladić zadobio tjelesne povrede nakon što ga je, prema prijavi, napalo više osoba.

Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima, oko dva sata iza ponoći, ispred ugostiteljskog objekta "Toxic" u Kožarskoj ulici u Bugojnu.

Kako je saopšteno iz MUP-a SBK, slučaj je policiji prijavljen istog dana u 11:50 sati, kada je dežurni operativni službenik Policijske stanice Bugojno zaprimio usmenu prijavu od E.K., rođenog 2007. godine u Donjem Vakufu.

- Tom prilikom prijavio je da je 16.05.2026. godine oko 02:00 sati fizički napadnut od strane više NN lica - naveli su iz policije.

Mladić je zadobio tjelesne povrede te mu je ukazana pomoć u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bugojno, nakon čega je prebačen u JU Bolnica Travnik radi daljeg posmatranja i utvrđivanja stepena povreda.

