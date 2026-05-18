Cijene sladoleda u Hrvatskoj ''eksplodirale'': Za jednu porciju morate izdvojiti devet evra

Cijena kugle sladoleda u sezoni koja je pred nama pokazuje nastavak trenda rasta, baš kao što je to bio slučaj i prošle godine. Kao i sa brojnim drugim proizvodima, i cijene sladoleda zavise od lokacije, kao i od prestiža same poslastičarnice.

U prosjeku se cijene kugle sladoleda ove sezone u Hrvatskoj kreću između 2,00 i 3,50 evra. U gradovima kontinentalne Hrvatske prosječna cijena iznosi oko dva evra po kugli, međutim, na popularnim destinacijama na Jadranu cijene su osjetno više, pa tako u značajnom dijelu Istre i Dalmacije za kuglu sladoleda treba izdvojiti oko tri evra, pri čemu u pojedinim luksuznim objektima premijum porcije sladoleda mogu dostići cijenu od devet evra po posudici.

Srbija Napad na srpsku ambulantu kod Vučitrna: Razlupana ulazna vrata, mještani zabrinuti

Ni Zagreb nije jeftin

U Zagrebu cijene sladoleda variraju u zavisnosti od toga da li birate tradicionalnu poslastičarnicu ili popularni kraft đelato. Kugla sladoleda u širem centru i krajevskim poslastičarnicama u glavnom gradu iznosi oko 2,30 evra. U centru grada cijena varira između 2,50 i 3,50 evra, pri čemu se u ekskluzivnim poslastičarnicama za posudicu sladoleda sa biranim sastojcima i posebnim dodacima izdvaja i do 10 evra.

U većini poznatih osječkih poslastičarnica za kuglu sladoleda u prosjeku je potrebno izdvojiti oko 1,50 evra. Međutim, i ovdje se na prometnim mjestima u centru grada kugla penje do 2,50 evra. U Splitu, sa druge strane, cijena kugle varira od 2,50 do 3,50 evra. U nekim premium barovima i ovdje cijena za jednu porciju ide do četiri evra.

Na riječkom Korzou kuglu sladoleda ćete u prosjeku platiti između dva i 2,50 evra, dok je u krajevskim poslastičarnicama moguće pronaći sladoled i po cijeni od oko 1,50 do 1,60 evra. U obližnjoj Opatiji cijena kugle sladoleda dostiže tri evra, pa i više.

BiH Cvijanović: Ko god postavlja pitanje gdje je novac uplaćen Vijaduktu, neka se obrati Šmitu i Hasanoviću

Dubrovnik i Hvar

Slična je situacija i sa Rovinjom. U centru grada kugla se kreće između tri i četiri evra, a u nekim ekskluzivnim šopovima cijena za premijum ukuse, poput pistaća sa Sicilije, može biti i viša. U krajevima van centra cijena varira između 2,20 i 2,50 evra.

U Puli kugla sladoleda košta između dva i tri evra, a u nekim poslastičarnicama koje se nalaze u širem centru moguće je pronaći kuglu već za 1,60 evra. Između 2,50 i tri evra u prosjeku ćete platiti kuglu sladoleda i u Makarskoj.

Svijet Izvučen glavni dobitak na grčkoj lutriji Džoker od 11,6 miliona evra

U Dubrovniku se cijena sladoleda kreće između dva i četiri evra, isto kao i na Hvaru, koji takođe važi za jednu od skupljih destinacija. Na drugom kraju zemlje, odnosno u Varaždinu, za kuglu sladoleda izdvaja se između 1,60 i 2,00 evra.

(Dnevno)