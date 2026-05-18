Objavljeni snimci privođenja Kristijana Aleksića, osumnjičen za ubistvo Luke (19)

U javnosti su objavljeni prvi snimci i fotografije privođenja Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pice Luke M. u Drnišu.

Na snimcima se vidi kako policija Aleksića, vezanih ruku na leđima, pod jakim obezbjeđenjem sprovodi u policijski kombi, nakon čega je prevezen u policiju u Šibeniku radi daljeg postupanja, prenose hrvatski mediji.

Policija ga savladala tokom noćne akcije

Hrvatska policija ranije je saopštila da je Aleksić uhapšen tokom velike potrage u kojoj su učestvovali specijalci, psi tragači, dronovi i helikopter.

Prema zvaničnim informacijama, policajci su osumnjičenog primijetili oko 2.30 časova na prilazu Drnišu, nakon čega je uslijedila akcija hapšenja.

„Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je savladan uz upotrebu sredstava prinude, odnosno fizičke snage i sredstava za vezivanje“, saopštila je policija, a piše Indeks.

Kod Aleksića su, kako navode istražioci, pronađeni vatreno oružje i nož sa oštricom dugom 20 centimetara.

Pojavili se i novi detalji o hapšenju

Mediji u Hrvatskoj objavili su i nezvanične detalje prema kojima je Aleksić navodno tokom bjekstva pokušavao da zavara policijske pse tako što je iza sebe posipao biber.

Pojedini mediji tvrde i da je uhapšen bez odjeće, ali policija te informacije nije zvanično potvrdila.

Prema nezvaničnim informacijama, lociran je pomoću drona u blizini svoje kuće, nakon više od 24 časa skrivanja.

Ministar: „Policija je radila svoj posao“

Povodom hapšenja oglasio se i hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, koji je poručio da je policija ranije postupala protiv Aleksića i oduzimala mu ilegalno oružje.

„Ta osoba je zbog prvog ubistva bila uhapšena i osuđena. Policija je postupala i kasnije, prije tri godine pronađeno je ilegalno oružje i podnesena prijava“, rekao je Božinović.

Drniš i dalje u šoku

Podsjetimo, Kristijan Aleksić osumnjičen je da je u subotu oko 23 časa na terasi svoje kuće ubio 19-godišnjeg dostavljača pice.

Zbog tragedije Drniš je danima bio pod policijskom opsadom, a škole i vrtići ostali su zatvoreni i nakon hapšenja osumnjičenog.

Prema riječima građana, Aleksić je godinama izazivao strah među stanovnicima grada, a mnogi tvrde da su očekivali da će se ovakav incident dogoditi.