Kraj velike akcije: Uhapšen Kristijan Aleksić iz Drniša

"Osumnjičeni 50-godišnjak je uhapšen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u toku“, saopštila je policija jutros u 6.20 časova.

Jake policijske snage na širem drniškom području intenzivno su od subote uveče tragale za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pice Luke M.

Zločin se dogodio u subotu oko 23 časa na terasi Aleksićeve porodične kuće, a grad je od tada pod policijskom opsadom. Zbog potrage bili su zatvoreni svi ulazi i izlazi iz grada, a građani su bili pozvani da ne napuštaju domove.

Luku ubio sa više hitaca

Zločin se dogodio u subotu uveče kada je devetnaestogodišnji student Luka M, koji je privremeno radio kao dostavljač hrane, došao u kuću osumnjičenog Aleksića da dostavi porudžbinu.

Aleksić je mladića ubio sa više hitaca u kući, nakon čega je napustio mjesto događaja. Prema riječima komšija, osumnjičeni je napustio kuću naoružan automatskom puškom, noseći kofer i ranac pun hrane. Mještani kažu da je Aleksić nekoliko dana prije ubistva kupovao velike količine konzervirane hrane u lokalnoj prodavnici, što može ukazivati na to da je unaprijed planirao da se sakrije.

Ozbiljan krivični dosije

Načelnik policije Nikola Milina se osvrnuo i na brojne nezvanične informacije koje su se pojavile u javnosti, ističući da policija provjerava sve tragove, ali da su neki od medijskih navoda netačni.

Prema njegovim riječima, informacije da je Aleksić imao spisak ljudi koje je planirao da likvidira, da je pisao grafite sa prijetnjama smrću ili da je učestvovao u fizičkom sukobu nekoliko dana prije ovog događaja nisu tačne.Međutim, šef policije je potvrdio da osumnjičeni ima ozbiljan krivični dosije i da je policija protiv njega postupala u više navrata. Aleksić ima pet pravosnažnih presuda, od kojih su dvije spojene u kaznu zatvora od 15 godina koju je odslužio (za ubistvo 22-godišnje žene), dok su dvije uslovne.

Podsjetimo se da je riječ o čovjeku koji je u maju 1994. godine brutalno ubio 22-godišnju djevojku sa 17 uboda nožem, a njegovi teški psihički problemi pominjani su i u ranijim postupcima. Milina je na kraju potvrdio da je policija prije tri godine kod Aleksića pronašla ilegalno oružje i podnijela krivičnu prijavu, nakon čega je podignuta optužnica, prema kojoj sudski postupak još nije počeo.

Odgovarajući na pitanja novinara o tome da li je policija mogla ranije da reaguje na ponašanje osumnjičenog, Milina je ponovio da policija nema informacije niti je dobila nijednu prijavu protiv Aleksića nakon slučaja iz 2023. godine, kada je kod njega pronađeno ilegalno oružje. Istakao je da policija provjerava sve naknadne navode, ali da u zvaničnim evidencijama od subote uveče nema novih prijava o prijetnjama.

U nastavku potrage, policija je formirala usku i široku zonu pretrage, a operaciju na terenu koordinira poseban komandant, rekao je Milina, dodajući da će tokom noći biti korišćena sva raspoloživa tehnološka oprema, uključujući termovizijske kamere za pregled otvorenih prostora.

Koje je oružje koristio

S obzirom na to da postoji mogućnost da se bjegunac stalno kreće, policijski timovi će po potrebi detaljno ponoviti pregled već posjećenih lokacija i reagovati na svaku dojavu građana.

Načelnik policije je takođe razjasnio informacije o oružju koje je korišćeno za izvršenje ubistva. Suprotno prvim nezvaničnim informacijama iz medija, Milina je potvrdio da nije u pitanju automatska puška niti da je korišćeno više oružja. Dosadašnje dokazne radnje utvrđuju da je zločin izvršen jednim ručno izrađenim vatrenim oružjem koje ne spada u kategoriju automatskog oružja.

Konobar koji radi u piceriji u kojoj je radio ubijeni mladić rekao je za Slobodnu Dalmaciju da je samo pitanje vremena kada će osumnjičeni uraditi nešto ovako, jer je nakon puštanja iz zatvora otvoreno prijetio ljudima po gradu.

– Jedini krivac je sistem, niko drugi, samo sistem… Šta se desilo, cijeli Drniš to zna, bilo je samo pitanje vremena – kaže on.

– Kada je prijavljen zbog posjedovanja oružja 2023. godine, navodno su pronašli spisak ljudi koji su mu se zamjerili, a to je bilo dvanaest plavuša koje je želio da likvidira. Onda su ga pronašli poslije nekoliko dana, ispitali i pustili – dodala je djevojka koja je sa grupom sjedila za stolom u kafiću hotela “Danica” u Drnišu.

Mladi Božo dodaje da je nekoliko dana prije ovoga osumnjičeni za ubistvo došao u lokalnu prodavnicu i komentarisao pred ljudima i pitao da li kamere rade i da li će biti snimljen ako nekoga ubije, prenosi Indeks.