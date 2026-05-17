Detalji svirepog ubistva: Aleksić na dostavljača ispalio desetak metaka?

Policija i dalje intenzivno traga za Kristijanom Aleksićem, koji je sinoć na terasi porodične kuće ubio dostavljača pice.

Kako Indeks.hr nezvanično saznaje, Aleksić je u njega ispalio desetak metaka.

Dostavu je, prema informacijama, prvo htio da obavi njihov šef, ali su mladi dostavljači rekli da će oni otići. Ubijeni mladić odnio je hranu, dok je drugi dostavljač pobjegao nakon pucnjave i pozvao policiju.

Aleksić je, prema nezvaničnim informacijama, oko 3 časa noću snimljen na pijaci u Drnišu. Navodno se nakon toga uputio prema selima u dijelu grada Varoš i selu Lišnjak na Promini.

Mještani tvrde da je godinama izazivao strah

Mještani tvrde da je Aleksić godinama izazivao strah u gradu. Prema njihovim riječima, govorio je da će „ubiti cijeli grad“ i navodno je imao i spisak ljudi koje planira da ubije.

Region Obilježilo ga je stravično ubistvo i poštovanje sotonske crkve: Ko je Kristijan Aleksić?

Jedan od mještana rekao je da je i Aleksićev brat za njega govorio da je „čisto zlo“, piše Indeks.

Policija je ranije objavila Aleksićevu fotografiju i upozorila građane da mu se ne približavaju jer je riječ o opasnoj osobi koja je vjerovatno naoružana vatrenim oružjem. Ako ga vide, građani treba da se sklone i odmah pozovu 192.

Region Policija objavila fotografiju Kristijana Aleksića - opasan je, ne prilazite mu

U potragu su uključene sve raspoložive policijske snage i tehnika, uključujući specijalce, helikopter i dronove.

Intenzivna potraga na području Varoši

Na području Varoši traje intenzivna potraga. Iznad područja gdje živi gospođa Anica nadlijeće helikopter, policija sve pretražuje, piše Net.hr.

„Naježila sam se kad sam vidjela specijalce. Jezivo. Sve su pretražili. Rekli smo im koje su napuštene kuće. Strah me, tu je sve zaraslo. Može biti u bilo kojem grmu“, priča uplašena mještanka koja, kako kaže, neće izlaziti iz kuće dok ubica ne bude pronađen.

Region Velika potraga za Kristijanom Aleksićem: Ubio maturanta koji mu je dostavio hranu

Drniška policija zaustavlja vozače na izlazu iz grada i pregleda vozila, a uspostavila je i kontrolni punkt u mjestu Konjevrate.