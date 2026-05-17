Gužva na granicama prema Hrvatskoj, čeka se i na Šepaku i Karakaju

Frekvencija vozila pojačana je na više graničnih prelaza prema Hrvatskoj, a čeka se i na granici sa Srbijom na prelazima Šepak i Karakaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Duža čekanja su na prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kostajnica, Novi Grad, Izačić, Orašje i Velika Kladuša na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj.

Saobraćaj je pojačan i na prelazu Karakaj na izlazu prema Srbiji i na ulazu u BiH na prelazu Šepak.

Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, prenosi Srna.