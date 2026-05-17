Jablan ima skoro dvije tone! On je zvijezda sajma i svi žele da ga vide, a gazda kaže "ništa strašno"

17.05.2026 10:52

Јаблан је бик тежак скоро двије тоне
Od otvaranja kapija Novosadskog sajma njega obilaze svi. Najteži bik Jablan od 1.830 kilograma, već je zvijezda sajma, a ovo mu je četvrta medalja i pehar. Radenko Jeremić, vlasnik poljoprivrednog domaćinstva kaže da Jablan jede više od običnog bika, ali da to nije "ništa strašno".

U Novom Sadu održava se 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, najznačajnija agro-biznis manifestacija u regionu. Tokom šest dana predstavlja se 1.200 izlagača iz 40 zemalja. Ovogodišnja zemlja partner sajma je Češka.

Bik Jablan od 1830 kila

Sajam se održava na više od 50.000 kvadratnih metara prostora. Uz Nacionalnu izložbu stoke sa 750 grla, može se vidjeti poljoprivredna mehanizacija najnovije generacije. A jedan od najskupljih ovogodišnjih eksponata je kombajn za silažu, koji košta više od pola miliona evra, a u Srbiji se godišnje proda tek nekoliko komada.

"Iznenađenje su srednja gazdinstva. Traktori oko 125 konjskih snaga su hit dana i već smo prodali četiri komada", kaže Đorđe Mišković, ovlašćeni uvoznik poljoprivredne mehanizacije.

Predstavljena jestiva elektronika

Uz pojedinačne zemlje Evropska unija ima i svoj paviljon sa različitim sadržajima, od diskusija do svakodnevnog ručka koji će posjetiocima pripremati ambasadori. Na štandu se predstavljaju i projekti koje podržava EU poput elektronike koja može da se jede.

"Od leblebija, rukole, šipka koji sadrže mnogo hranljivih materija za organizam i da ne bude samo jestiva elektronika kao jedan korak ka smanjenju elektronskog otpada, već i da ta elektronika bude i hranljiva", kaže Lazar Milić, asistent na Katedri za elektroniku FTN u Novom Sadu, prenosi Blic

