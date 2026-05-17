Bez struje 6.500 korisnika

Bez električne energije danas će biti oko 6.500 korisnika u Zvorniku i prigradskim naseljima Divič i Kula Grad zbog godišnjeg remonta trafostanice "Zvornik" i dalekovoda, najavili su iz "Elektro-Bijeljine".

Struje neće biti od 9.00 do 17.00 časova. "Radovi su od velikog značaja za pouzdanost sistema distribucije električne energije, zbog čega molimo kupce da uvaže najavljeni zastoj", saopšteno je iz "Elektro-Bijeljine". Remont trafostanice "Zvornik" nastavak je remonta najvećih elektroenergetskih postrojenja u Podrinju, prenosi Srna

