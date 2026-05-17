Inflacija bi mogla značajno povećati penzije 2027. godine: Rast cijena nafte i rat s Iranom mijenjaju prognoze

Novi podaci o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama ukazuju da bi penzioneri koji primaju socijalno osiguranje (Social Security) 2027. godine mogli dobiti jedno od najvećih povećanja primanja u posljednjih nekoliko decenija. Razlog je nagli rast inflacije, koji analitičari povezuju s energetskom krizom, skokom cijena nafte i posljedicama rata s Iranom.

Prema najnovijim procjenama, godišnje usklađivanje penzija i socijalnih davanja sa troškovima života, poznato kao COLA (Cost-of-Living Adjustment), moglo bi dostići između 3,8 i 4,2 odsto u 2027. godini.

Analitičarka za politiku socijalnog osiguranja i Medikera (Medicare) Meri Džonson navodi da su cijene benzina, energenata i svježih namirnica naglo porasle, što direktno utiče na inflaciju i samim tim na visinu budućeg povećanja penzija.

Prema njenoj procjeni, COLA bi mogla iznositi 4,2 odsto, što je značajno više u odnosu na raniju prognozu od 3,2 odsto.

Sličnu prognozu ima i organizacija „Liga starijih građana“ (The Senior Citizens League), koja sada očekuje povećanje od 3,9 odsto.

Rat s Iranom pogurao cijene nafte

Američki mediji i ekonomski analitičari tvrde da su najveći pritisak na inflaciju izazvali poremećaji na energetskom tržištu nakon sukoba SAD i Irana.

Nakon američkih vojnih udara na Iran krajem februara, Teheran je ograničio prolaz komercijalnih brodova kroz Hormuški moreuz (Strait of Hormuz), jedan od najvažnijih svjetskih energetskih koridora.

Kroz ovaj moreuz svakodnevno prolazi oko 20 miliona barela nafte i naftnih derivata, što predstavlja približno 20 odsto globalne potražnje za sirovom naftom.

Ekonomisti upozoravaju da je riječ o najvećem poremećaju snabdijevanja energijom u modernoj istoriji, zbog čega su cijene goriva u SAD počele rasti najbržim tempom u više od 30 godina.

Federalne rezerve SAD sada prognoziraju da bi inflacija u maju mogla dostići 3,89 odsto na godišnjem nivou. Za poređenje, u februaru je iznosila 2,4 odsto.

Penzioneri dobijaju više — ali i dalje gube kupovnu moć

Iako bi povećanje penzija 2027. moglo biti među najvećim u posljednjih 35 godina, stručnjaci upozoravaju da to ne znači da će penzioneri živjeti bolje.

Organizacija „Liga starijih građana“ procjenjuje da su primanja iz socijalnog osiguranja izgubila gotovo 14 odsto kupovne moći od 2016. godine, a čak oko 20 odsto od 2010. godine.

Razlog je, kako navode, način na koji se izračunava inflacija za potrebe COLA povećanja.

Američki sistem koristi indeks CPI-W, koji prati troškove urbanih radnika i službenika, a ne stvarne troškove starije populacije koja najviše novca troši na zdravstvo, lijekove i komunalije.

Prema podacima američke administracije za socijalno osiguranje, čak 87 odsto korisnika starije je od 62 godine, ali se inflacija i dalje mjeri prema potrošačkim navikama radno aktivnog stanovništva.

Prosječna penzija mogla bi porasti za oko 80 dolara

Prosječna američka penzija trenutno iznosi oko 2.071 dolar mjesečno.

Ukoliko povećanje zaista bude 3,9 odsto, prosječni ček bi bio uvećan za oko 80 dolara, odnosno dostigao bi približno 2.152 dolara mjesečno.

Međutim, analitičari ističu da veliki dio tog povećanja „pojede“ rast troškova zdravstvenog osiguranja.

Samo ove godine premija za Medicare Part B porasla je za 9,7 odsto, odnosno za 17,90 dolara mjesečno.

Problemi za budžet SAD

Veće penzije značile bi i dodatni pritisak na već opterećeni sistem socijalnog osiguranja u SAD.

Komitet za odgovorni federalni budžet (Committee for a Responsible Federal Budget) upozorava da bi veći COLA mogao povećati deficit sistema za oko 300 milijardi dolara u narednoj deceniji.

Prema njihovim procjenama, fond za isplatu penzija mogao bi ostati bez dovoljno novca već 2032. godine.

Zbog toga se u Vašingtonu sve češće pominju reforme sistema, uključujući ograničenje isplata za najbogatije penzionere.