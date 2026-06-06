Tri osobe poginule prilikom eksplozije gasa u zgradi: Tragedija u Italiji

Tri lica su poginula, a dva su povrijeđena u urušavanju dvospratne zgrade u mjestu Porto Sant Elpidio u blizini italijanskog grada Ankona.

Pretpostavlja se da je urušavanje izazvala eksplozija uzrokovana curenjem gasa na drugom spratu.

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U nesreći su poginuli 47-godišnji Đuzepe Pjeroni, koji je pronađen mrtav na licu mjesta, 89-godišnja Etorine Pakapelo, čije je tijelo pronađeno nakon višesatne potrage, te njen 60-godišnji sin Romano Čerketi, koji je preminuo u bolnici u Ankoni.

U eksploziji su povrijeđeni roditelji stradalog Đuzepea Pjeronija, koji su prebačeni u bolnicu u Ankoni.

(SRNA)