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Teška nesreća u Hrvatskoj, dvoje mrtvih

Autor:

ATV
06.06.2026 17:25

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Dvije osobe poginule su u teškom sudaru automobila i motocikla, koji se danas oko 15.30 dogodio u mjestu Murvica kod Zadra, potvrđeno je iz Policijske uprave zadarske.

Kako neslužbeno saznaje Indeks, vrlo vjerovatno je da su obje osobe stradale u nesreći bile na motociklu.

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S fotografije koju je Indeksu poslao čitaoc može se razaznati da je udarac bio silovit, a motocikl koji je učestvovao u nesreći se raspao na više dijelova.

Na mjesto događaja odmah su upućene sve hitne službe, a policijski službenici trenutno sprovode uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok ove tragedije.

Zbog uviđaja saobraćaj se na toj dionici ceste odvija otežano i regulišu ga policijski službenici na terenu.

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Više informacija o identitetu stradalih i detaljima nesreće biće poznato nakon završetka uviđaja i službenog saopštenja zadarske policije.

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Tagovi :

Hrvatska

Saobraćajna nesreća

poginuli

Zadar

uviđaj

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