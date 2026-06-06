Teška nesreća u Hrvatskoj, dvoje mrtvih

Autor:ATV
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Dvije osobe poginule su u teškom sudaru automobila i motocikla, koji se danas oko 15.30 dogodio u mjestu Murvica kod Zadra, potvrđeno je iz Policijske uprave zadarske.
Kako neslužbeno saznaje Indeks, vrlo vjerovatno je da su obje osobe stradale u nesreći bile na motociklu.
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S fotografije koju je Indeksu poslao čitaoc može se razaznati da je udarac bio silovit, a motocikl koji je učestvovao u nesreći se raspao na više dijelova.
Na mjesto događaja odmah su upućene sve hitne službe, a policijski službenici trenutno sprovode uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok ove tragedije.
Zbog uviđaja saobraćaj se na toj dionici ceste odvija otežano i regulišu ga policijski službenici na terenu.
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Više informacija o identitetu stradalih i detaljima nesreće biće poznato nakon završetka uviđaja i službenog saopštenja zadarske policije.
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