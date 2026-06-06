Aco Đukanović napustio Crnu Goru

Uprava policije Crne Gore saopštila je da je biznismen Aco Đukanović dobio dozvolu Osnovnog suda u Nikšiću za privremeni odlazak u drugu državu, nakon što se u medijima pojavila informacija da je brat bivšeg predsjednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića napustio državu.

Saopšteno je da je Acu Đukanoviću dozvolu za privremeni odlazak u inostranstvo odobrio sudija Osnovnog suda u Nikšiću, o čemu je javnost obaviještena zato što je "riječ o licu i predmetu koji su bili predmet značajne pažnje javnosti".

Biznismenu Acu Đukanoviću, Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću je 2. marta odredilo pritvor zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Ranije je iz Uprave policije saopšteno da je prilikom pretresa porodične kuće u Rastocima policija pronašla lovački karabin "mauser" sa optičkim nišanom, u ilegalnom posjedu; pušku marke "brno" sa optičkim nišanom marke "busnel", u ilegalnom posjedu; pušku sačmaricu nepoznate marke, u ilegalnom posjedu; pištolj nepoznate marke, u ilegalnom posjedu; lovački karabin "m-48", u ilegalnom posjedu; pištolj "CZ 99" sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije i oružnim listom na ime pokojnog člana porodice; više od 400 komada municije različite marke i kalibra; tri prazna okvira; pet zaštitnih balističkih pancira; dvogled marke "zeis s".

Osnovni sud u Nikšiću je 20. maja Acu Đukanoviću ukinuo mjeru zabrane napuštanja, dok mu je produžena mjera privremenog oduzimanja pasoša.

Istim rješenjem određena mu je i mera obaveznog javljanja policiji, prema kojoj Đukanović na nedeljnom nivou mora da se javlja Odjeljenju bezbjednosti u Podgorici.

Optužnica protiv Aca Đukanovića vraćena je ranije na dopunu, a rješenjem suda od 29. aprila tužilaštvu je naloženo da sprovede dodatne dokazne radnje kako bi se istraga upotpunila.