Crnogorsko tužilaštvo: Opravdana optužnica protiv Đukanovića

20.04.2026 16:59

Crnogorsko tužilaštvo izjasnilo se da je opravdana optužnica protiv Ace Đukanovića, biznismena i brata bivšeg premijera i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Tužilac Vanja Sinđić danas je u Osnovnom sudu u Nikšiću, gdje je počela kontrola optužnice, pojasnila da je forenzičkim ispitivanjem utvrđeno da su oružje i municija, koji su pronađeni u Đukanovićevoj porodičnoj kući u Nikšiću, funkcionalni i da osumnjičeni na posjeduje dozvole za njih.

Đukanovićev advokat Slobodan Stašević rekao je da zbog brojnih propusta optužnica treba da bude vraćena tužilaštvu, te da njegovom branjeniku treba da se ukine mjera zabrane napuštanja stana jer je, kako je rekao, dovoljna položena garancija i mjera oduzimanja putne isprave.

Stašević smatra da Đukanović sigurno ne bi bio procesuiran ni za jedan komad oružja za šta ga tereti tužilaštvo da kod nadležnih organa postoji evidencija koja do 2008. godine nije vođena elektronski, prenosi Televizija Nikšić.

On je naveo da je Đukanović 2009. godine podnio krivičnu prijavu jer su iz kuće njegovog oca Radovana u Nikšiću ukradena četiri pištolja, te da po toj prijavi do danas nije postupano.

Đukanović je rekao da je optužnica protiv njega namještena i da očekuje njeno odbacivanje.

On tvrdi da je to što je protiv njega napisano protivzakonito i da će to i dokazati.

"Potvrdu o privremeno oduzetim stvarima nisam potpisao. Oružje nije moje", istakao je Đukanović, navodeći da mu do sada nije omogućeno da o tome govori.

On je dodao da su sva vještačenja koja su urađena na oduzetom oružju pokazala da nema njegovih DNK tragova, kao i da se oružje u njegovoj porodičnoj kući u Rastocima nalazi više od 30 godina.

Đukanović je rekao da je optužnica protiv njega "najavljivana i u crnogorskom parlamentu", te da će zato podnijeti krivičnu prijavu protiv direktora Uprave policije i poslanika koji su to najavljivali.

Osnovno državno tužilaštvo Nikšić podnijelo je protiv Ace Đukanovića optužnicu zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Đukanović je uhapšen u februaru nakon pretresa nepokretnosti koje koristi, a potom mu je tužilaštvo odredilo pritvor do 30 dana.

Sudija Osnovnog suda u Nikšiću Sava Mušikić je 30. marta prihvatio ponuđenu garanciju od oko pet miliona evra u gotovini i nepokretnostima, pa je Đukanović pušten da se brani sa slobode uz mjere nadzora.

Ročište će biti nastavljeno sutra.

(SRNA)

