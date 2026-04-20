Tramp: Američka delegacija danas stiže u Islamabad na pregovore

Očekuje se da će delegacija SAD, koju predvodi potpredsjednik Džejms Dejvid Vens, večeras stići u Islamabad na mirovne pregovore sa Iranom, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp.
"Biće tamo večeras po islamabadskom vremenu. Delegacija je već na putu za Pakistan", rekao je Tramp za list "Njujork post".
On je naglasio da od pregovarača očekuje "da vode razgovore, a ne da igraju igre", piše Srna.
